Installare le app del Windows store dal web diventerà un gioco da ragazzi

Microsoft sta introducendo significativi miglioramenti per semplificare il download e l'installazione delle app del Microsoft Store tramite web. L'azienda di Redmond ha presentato quello che definisce come un installer "sganciato" dello Store, una novità che promette di rendere l'esperienza utente molto più diretta e meno complicata rispetto al passato.

La novità introdotta da Microsoft si concretizza in un installatore standalone per le app. Diversamente dal sistema precedente, che richiedeva di passare attraverso il Microsoft Store, aprendo una mini finestra separate, ora per scaricare applicazioni dalla versione web dello Store sarà necessario effettuar eil download di un installer indipendente.

Ciò elimina una serie di passaggi che precedentemente complicavano l'esperienza, tra cui l'apertura del Microsoft Store tramite browser come Chrome o Edge e diverse conferme intermedie prima di poter effettivamente procedere con l'installazione dell'applicazione desiderata.

La procedura migliorata, secondo quanto riportato, riduce significativamente la complessità del processo di installazione delle app. Grazie a questo nuovo approccio, una volta scaricato l'installer, l'utente dovrà soltanto lanciarlo e confermare l'installazione attraverso un prompt, rimuovendo così l'interazione precedente necessaria per autorizzare l'apertura dello Store tramite il browser.

Tuttavia, almeno per ora, non tutte le app disponibili sul Microsoft Store sembrano beneficiare di questa novità.

Mentre alcune applicazioni, come GroupMe e Snapchat, sono già compatibili con il sistema di installazione alleggerito, altre, come Discord, indirizzano ancora l'utente verso il Microsoft Store per il download. Inoltre, è importante notare che gli installer standalone non includono l'intero pacchetto dell'applicazione, che viene scaricato durante il processo di download dallo store.

Dopo un periodo di test della durata di cinque mesi, Microsoft ha osservato risultati promettenti: in media, si è registrato un incremento del 12 percento nelle installazioni e un significativo aumento del 54 percento nel numero di applicazioni effettivamente avviate dopo l'installazione. Questi dati positivi stanno incoraggiando l'azienda a estendere l'esperimento a un numero maggiore di prodotti e mercati.

Sebbene il processo di installazione richieda ancora un numero minimo di interazioni, essendo passato da più click a sostanzialmente tre, il percorso semplificato è un chiaro segno di quanto Microsoft punti a rendere l'accesso alle sue applicazioni più intuitivo e meno ostico, anche per gli utenti meno esperti.

La speranza è che tali innovazioni non solo rendano più piacevole l'esperienza utente, ma servano anche da stimolo per gli sviluppatori, i quali potrebbero vedere una maggiore diffusione delle proprie applicazioni grazie a processi di download e installazione resi più efficaci e meno dispersivi. L'espansione di questa sperimentazione segna un passo importante per Microsoft nel suo percorso di miglioramento continuo, mostrando un impegno costante nel rispondere alle esigenze sia degli utenti che degli sviluppatori.