Stando al portale taiwanese DigiTimes, facendo riferimento ad alcune fonti interne a Intel, il nodo Intel 4, precedentemente conosciuto come nodo a 7nm, sarà pronto per la produzione in volumi nella seconda metà di quest’anno. Intel 7 ha subito diversi ritardi, il che ha costretto l’azienda di Santa Clara a rimanere per anni sui 14nm, per poi passare ai 10nm (Intel 7). Intel 4 potrà essere utilizzato per la produzione in volumi solo se sono attesi buoni rendimenti, indubbiamente necessari per fare in modo che i processori “Meteor Lake” (Core di quattordicesima generazione per il mercato consumer) vengano realizzati nelle giuste quantità per soddisfare le richieste degli utenti.

Ricordiamo che i processori di quattordicesima generazione di Intel, conosciuti con il nome in codice “Meteor Lake“, saranno i primi dell’azienda a utilizzare un design multi-chiplet per il mercato consumer e dovrebbero essere costituiti da tre tile: un die di calcolo con un numero sconosciuto di core ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica, un die GPU con 96-192 EU e un die SoC con unità come un controller di memoria, un controller PCIe e un controller Thunderbolt. Realizzati sul nodo Intel 4, i processori saranno estremamente scalabili a livello di potenza (da 5 a 125 W), così da adattarli a una vasta gamma di dispositivi. La scaletta di Hot Chips 34 conferma che i chip Meteor Lake useranno un’implementazione 3D Foveros di nuova generazione, la quale dovrebbe offrire una densità di connessioni raddoppiata rispetto alla precedente.

Photo Credit: Intel

Photo Credit: Intel

Lo scorso mese, in occasione del VLSI Symposium, organizzato ogni anno dalla IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Intel ha comunicato che Intel 4 sarà il primo nodo a impiegare la tecnica EUV (Extreme Ultra Violet) e, rispetto all’attuale Intel 7, sarà in grado di offrire il 20% di prestazioni in più e un raddoppio della densità della logica. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.