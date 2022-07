Recentemente ospiti di WAN Show, i dirigenti della divisione Intel Graphics hanno mostrato per la prima volta in azione la scheda grafica Arc A770 Limited Edition. Dal punto di vista estetico, il prodotto sembra molto simile al modello Arc A750, con un dissipatore a doppia ventola assiale e un sistema di illuminazione RGB abbastanza accattivante (che comprende anche il logo).

Arc A770 Limited Edition è stata testata in molteplici videogiochi moderni, tra cui Cyberpunk 2077, F1 2021 e Shadow Of the Tomb Raider. Più potente del 25% rispetto alla A750 e con un bus di memoria più ampio, la scheda ha offerte prestazioni apprezzabili e sembra che il sistema di dissipazione implementato riesca a tenere sotto controllo le temperature, dato che si sono raggiunti al massimo i 69°C quando sotto sforzo. Inoltre, anche i consumi si sono rivelati decisamente contenuti, tanto che il prodotto potrebbe avere un buon potenziale in ambito di overclock.

Photo Credit: Intel/WAN Show

Photo Credit: Intel/WAN Show

Uno degli aspetti più critici riguarda il software, in particolare i driver, visto che Intel non ha di certo la stessa esperienza in questo settore come gli avversari diretti AMD e NVIDIA. L’azienda di Santa Clara ha dichiarato che la gamma Arc Alchemist supporterà la funzionalità Smooth Sync, che, in modo del tutto simile a AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, permetterà di eliminare il fastidioso difetto del tearing (in pratica il “taglio” dell’immagine dovuto a una mancata sincronizzazione tra refresh del monitor e fps generati dalla scheda).

Purtroppo, al momento Intel non ha ancora diffuso prezzo e data d’uscito della sua Arc A770 Limited Edition, ma dovrebbe debuttare sul mercato “prima che ve ne accorgiate”. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di vedere il video completo che trovate a corredo della notizia.