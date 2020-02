Intel CC150, ecco la possibile CPU di GeForce Now

Un utente del forum cinese Zhihu sarebbe entrato in possesso del misterioso processore Intel CC150, CPU priva della tradizionale nomenclatura Intel e della funzione turbo boost. Come lecito aspettarsi, l’utente ha effettuato alcuni benchmark, nello specifico Cinebench R20.

Una voce suggerisce che l’Intel CC150 sia alla base dei server dietro il servizio di streaming Nvidia GeForce Now, ma si tratta di indiscrezioni non ancora confermate. Stando alle immagini del post di Zhihu, come detto la CPU non segue la nomenclatura dei prodotti Intel; non si fa menzione di “Core”, “Celeron” o “Pentium” sul suo heatspreader; si legge solo “Processore Intel”.

Stando alle immagini, l’Intel CC150 riporta il codice “SRFBT”; la “S” lo identifica come chip di produzione e non di qualificazione. Il processore sfoggia anche il codice batch L909E392, per cui è stato prodotto dalla fabbrica malese di Intel, nella nona settimana del 2019.

Il più grande indizio sull’origine del CC150 risiede nel suo design. È identico a quello delle CPU Intel Lake di nona generazione, anche i contatti e i condensatori sul retro del processore sono gli stessi. Dalle immagini sembra che la misteriosa CPU sia identica all’attuale nona generazione, il che fa pensare che il chip sia compatibile con le schede madri LGA1151 esistenti, purché siano aggiornate con il dovuto firmware.

Intel CC150 offre 8 core, 16 thread e 16 MB di cache L3, ma come detto manca della funzione turbo. Pare che la frequenza massima sia di 3,5 GHz e che la tensione operativa vari tra 0,672 V e 1,008 V. Secondo lo screenshot di CPU-Z, il CC150 ha un TDP di 95 W. Proprio come i processori Intel serie F, anche il CC150 non sembra avere alcuna grafica integrata.

L’utente del forum cinese Zhihu ha montato CC150 su una scheda madre ASRock Z390 Extreme4 e 16 GB di RAM DDR4-2666. Benché lungi dall’essere una revisione approfondita, i benchmark di Cinebench R20 forniscono un’idea delle prestazioni di questo misterioso chip.

Intel Core i9-9900K Intel Core i7-9700K Intel CC150 Intel Core i7-8700K Intel Core i5-9600K Intel Core i5-9500 Intel Core i5-9400F Intel Core i3-9100F Cinebench R20 Single-Core 212 209 151 198 193 184 173 172 Cinebench R20 Multi-Core 2042 1521 1510 1413 1030 986 945 642

Intel CC150 si è rivelato il 15% più veloce dell’Intel Core i7-8700K nei test multi-thread, probabilmente grazie ai due core aggiuntivi, tuttavia le prestazioni single thread dell’i7-8700K sono state del 4% migliori. L’i9-9900KF offre invece prestazioni multi-thread e single-thread fino al 22% e 2% più elevate, rispettivamente, rispetto al CC150.

Il CC150 ha mostrato un punteggio single core deludente, risulta inferiore anche ad un i3-9100F, che ha un boost clock di 4,2 GHz. Le prestazioni multi-core del processore, al contrario, sono state brillanti. Il chip si posiziona leggermente sotto l’i7-9700K.

In termini di consumo energetico, il CC150 consuma quanto un i5-9500, una CPU da sei core e priva di HyperThreading. L’assenza del turbo ha chiaramente giovato ai consumi di questo chip.

È impossibile trarre conclusioni sulla base di questi pochi test, inoltre non siamo sicuri che l’ambiente in cui sono stati eseguiti sia stato lo stesso per tutti i processori. Detto questo, il CC150 offre prestazioni simili ad un i7-9700K in carichi di lavoro multi-core, con un consumo energetico simile a quello di un i5-9500.

Nei listini dei venditori di Taobao, l’Intel CC150 è prezzato 2.160 yuan, circa 310 dollari. Le prestazioni single-core possono essere scadenti, ma sulla base di questi risultati, il CC150 offre le stesse prestazioni multi-core dell’i7-9700K per85 dollari in meno.