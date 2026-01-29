Avatar di Ospite Core_Ninja #675 0
finalmente! era ora che pensassero anche a noi
aspetta ma devi avere per forza Ubuntu? io uso Arch
Quindi praticamente se aggiorni i driver devi reinstallare tutto ogni volta? mah
ok ma i giochi girano bene o c'è lag?
Trattandosi di flatpak puoi provare a installarlo anche su Arch, ma in caso di problemi sei di fatto abbandonato a te stesso, almeno finché NVIDIA non supporterà ufficialmente anche lui.
Con questa prima versione sì, purtroppo. È questione di pochi secondi, l'installazione è molto veloce, ma concordo che non sia il massimo della comodità...
Girano come su qualsiasi altra istanza di GeForce Now, quindi benissimo a patto di avere una connessione abbastanza veloce e stabile!
Gira anche su steam deck.
