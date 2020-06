Intel “conferma” il socket LGA 1700 per le CPU Alder Lake-S

Il noto leaker momomo_us ha scoperto un interessante file che sembrerebbe confermare l’adozione del socket LGA 1700 per i futuri processori Intel Alder Lake-S:

Lo screenshot riguarda file classificati non accessibili del gigante blu, tuttavia è possibile leggere i nomi delle cartelle durante la navigazione. E così, il noto informatore potrebbe aver scoperto la prova del vociferato cambio di socket:”LGA 1700-ADL-S”. Ovviamente, questa non è una prova ufficiale, bisogna aspettare un comunicato stampa in merito.

Come potete vedere, alla seconda voce sono menzionati anche i chip Alder Lake P. Questi ultimi potrebbero essere soluzioni rivolte al modo dei datacenter come la serie Intel Atom P. I futuri processori di dodicesima generazione dovrebbero rinnovare l’offerta consumer dell’azienda e darle nuovo slancio nella sfida con le CPU Ryzen di AMD.

Stando alle indiscrezioni, questa famiglia di chip dovrebbe adottare un’architettura ibrida big.LITTLE caratterizzata da core ad alte prestazioni e unità di calcolo a bassa frequenza. I primi dovrebbero garantire ottime performance nei software non ottimizzati per il multicore, come i videogame, mentre i core ad alta efficienza permetterebbero di migliorare le prestazioni in multithreading.

Con il socket LGA 1700, Intel implementerà il supporto alle memorie RAM DDR5, mentre con le schede madri della serie 500, la società adotterà la tecnologia PCIe 4.0, che raddoppierà la banda teorica massima rispetto alla terza generazione.

Pare anche che i suddetti chip saranno i primi a implementare core a 10nm, assieme all’iGPU Gen 12, che debutterà nelle prossime settimane nei processori mobile Tiger-Lake. Anche la microarchitettura verrebbe rinnovata col passaggio a Golden Cove, che porterà a un netto aumento dell’IPC (istruzioni per clock). I chip Alder Lake S sono previsti per il 2022/2023, mentre nel Q1 2021 è prevista la commercializzazione dei chip Rocket Lake S, basati sul nodo a 14nm dell’azienda.

Ecco una tabella riassuntiva sulla presunta roadmap dell’azienda:

Famiglia Comet Lake-S Rocket Lake-S Alder Lake-S Meteor Lake-S Commercializzazione 2020 2021 2021/2022? 2022/2023? Processo produttivo 14nm 14nm 10nm 7nm? Microarchitettura Palm Cove Willow Cove? Golden Cove? / Socket LGA 1200 LGA 1200 LGA 1700 LGA 1700 Supporto RAM DDR4 DDR4 DDR5 DDR5 PCIe Gen PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Chipset Intel 400 Intel 500 Intel 600? /

In attesa dei nuovi processori di casa Intel, se siete alla ricerca di ottime soluzioni adatte a diversi compiti potreste considerare l’acquisto delle CPU Zen 2, come AMD Ryzen 5 3600 o AMD Ryzen 7 3800X.