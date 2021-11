Intel “conferma” una GPU DG2 con 448 EU

Videocardz ha recentemente riportato un commit a Mesa, il driver grafico open source per OpenGL e Vulkan usato sui sistemi Linux, che avrebbe svelato (o per meglio dire, confermato) l’esistenza di un’altra scheda video Intel DG2, equipaggiata con 448 EU. Si tratterebbe di un modello “castrato” della top di gamma con 512 EU, usato per verificare le ottimizzazioni alla pixel pipeline, indicato in una patch pubblicata da Francisco Jerez, membro del Open Source Driver Team di Intel.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di una GPU derivata da DG2-512: inizialmente era stato il solito TUM_APISAK a trovarne traccia, ormai diversi mesi fa. Stando alle indiscrezioni dell’epoca, la Intel DG2 con 448 EU avrebbe garantito performance simili a una RTX 3070, tuttavia il leaker non avrebbe menzionato il software usato per questo confronto.

Credit: Freedesktop

Giusto ieri vi abbiamo parlato delle prime foto reali di Intel Arc Alchemist, soluzione top di gamma equipaggiata con 512 EU, e di nuovi render del modello entry level con 128 EU. Nelle indiscrezioni passate si è parlato anche di un modello con 384 Execution Unit, tuttavia ad oggi non ci sono novità in merito: non sappiamo se sia stato cancellato, posticipato o se, semplicemente, non sia mai esistito. Intel dovrebbe presenta la sua lineup di schede video all’inizio del prossimo anno, non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale per capire quali indiscrezioni saranno confermate e quali, invece, smentite.