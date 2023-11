Intel Core i9-14900HX, laptop gaming più potenti grazie a frequenze altissime

Torniamo a parlare di Intel Raptor Lake Refresh, nuovamente nella loro versione laptop, grazie a nuovi dati scovati online da Benchleaks. Stavolta si tratta del Core i9-14900HX, successore del Core i9-13900HX e che sarà inserito nei migliori notebook gaming di prossima generazione.

In termini di specifiche tecniche, troviamo 24 core e 32 thread, in una configurazione con 8 P-Core e 16 E-Core, 36MB di cache L3, un PBP di 55W che può arrivare fino a 157W e una frequenza massima di 5,8GHz. Quest’ultimo dato è il più interessante, dato che si tratta di 400MHz in più rispetto all’attuale Core i9-13900HX e 200MHz in più rispetto al top di gamma Core i9-13980HX; le altre specifiche restano uguali, ma non siamo particolarmente sorpresi visto che si parla di un refresh.

Benchleaks ha scovato il processore nel database di Geekbench, test in cui il processore, montato all’interno di un Acer Predator PH16-72 e abbinato a 32GB di RAM DR5-5600, ha totalizzato 2998 punti in single core e 17.937 punti in multi core, risultando leggermente più veloce del Core i9-13900HX nel primo test e poco più lento nel secondo. È verosimile che non si tratti delle prestazioni finali e che, da qui al lancio, che probabilmente avverrà a gennaio 2024 in occasione del CES, il processore verrà ottimizzato a dovere per garantire un miglioramento rispetto al modello attuale.

La gamma Raptor Lake Refresh andrà ad affiancarsi alla famiglia Meteor Lake, che verrà annunciata ufficialmente il 14 dicembre, ma che probabilmente debutterà all’interno dei laptop anch’essa al CES di Las Vegas. La 14° generazione di CPU Intel per portatili sarà quindi suddivisa in due: da una parte, Raptor Lake Refresh sarà presente nei laptop gaming di fascia alta e nelle workstation mobili, dall’altra, Meteor Lake offrirà prestazioni ed efficienza energetica nel segmento “thin and light”, occupato dai laptop sottili e leggeri.