Intel può esultare: la domanda per le GPU Battlemage sembra elevata

Intel registra una forte domanda per le sue nuove GPU Battlemage, segnando un possibile punto di svolta per l'azienda. Un portavoce della compagnia ha dichiarato a The Verge che la richiesta di schede grafiche Arc B580 è elevata, con molti rivenditori che hanno esaurito le scorte iniziali.

Questa notizia arriva in un momento critico per Intel, che negli ultimi mesi ha affrontato difficoltà nel settore CPU, al punto da dover dividere il proprio business in due parti. Il successo delle GPU Battlemage potrebbe rappresentare una nuova linfa vitale per l'azienda.

Secondo il portavoce di Intel: "La domanda di schede grafiche Arc B580 è alta e molti rivenditori hanno esaurito le scorte iniziali. Prevediamo rifornimenti settimanali della scheda grafica Intel Arc B580 Limited Edition e stiamo lavorando con i partner per garantire una costante disponibilità di scelte sul mercato."

Nonostante le GPU Intel non siano ancora al livello di quelle di Nvidia e AMD in termini di pura potenza, il loro prezzo più competitivo sembra essere un fattore chiave nell'attrarre i consumatori. Questo potrebbe consentire a Intel di ritagliarsi una fetta significativa del mercato delle schede grafiche.

Tuttavia, la strada per Intel rimane in salita. Il CES 2025 si profila all'orizzonte, con Nvidia e AMD pronte a presentare le loro nuove offerte. In particolare, Nvidia ha praticamente confermato il lancio di una nuova gamma di GPU a gennaio.

La reazione del mercato a questi nuovi prodotti sarà cruciale per determinare il successo a lungo termine di Battlemage e la posizione di Intel nel competitivo settore delle schede grafiche.