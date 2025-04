FRITZ!Box 4690: il router Wi-Fi 7 che vola a 10 Gbit/s

La connettività domestica raggiunge nuove vette con l'ultima novità firmata AVM, che ha lanciato sul mercato il FRITZ!Box 4690 (già disponibile su Amazon), un router wireless di fascia alta progettato per integrarsi con le infrastrutture esistenti e potenziare drasticamente le prestazioni di rete. Pensato per chi necessita di velocità elevate per streaming, gaming e smart working, questo dispositivo permette a chiunque di portare al livello successivo la propria rete domestica grazie a tecnologie all'avanguardia e all'affidabilità a cui il marchio ci ha abitutato.

Tra le caratteristiche di spicco del nuovo FRITZ!Box 4690 troviamo il supporto per lo standard Wi-Fi 7, l'ultima evoluzione della tecnologia wireless che permette di raggiungere velocità fino a 5.760 Mbit/s sulla banda dei 5 GHz. Non manca ovviamente la compatibilità retroattiva con tutti i dispositivi, mentre la tecnologia 4x4 MIMO consente connessioni simultanee multiple senza compromettere le prestazioni.

L'architettura di rete del dispositivo è progettata per gestire le esigenze degli utenti più avanzati, includendo una porta WAN da 10 Gbit/s per il collegamento al modem principale, affiancata da quattro porte LAN ad alta velocità (una da 10 Gbit/s e tre da 2,5 Gbit/s), un netto passo avanti rispetto a quanto offerto dai router che oggi troviamo comunemente nelle case degli utenti, che sono equipaggiati con porte da 1Gbit.

La tecnologia incontra la semplicità in un ecosistema connesso.

La versatilità è uno dei punti di forza di questo router: può essere facilmente collegato a qualsiasi modem in fibra ottica, DSL o via cavo esistente, o anche a un altro router, distribuendo istantaneamente la connettività ad alta velocità a tutti i dispositivi della casa attraverso una configurazione semplice e intuitiva tramite l'interfaccia utente o l'app dedicata.

Un altro elemento distintivo del FRITZ!Box 4690 è l'integrazione di una stazione base DECT, che consente di collegare fino a sei telefoni cordless e numerosi dispositivi smart home. Questa funzionalità trasforma il router in un vero e proprio hub per la casa intelligente, permettendo la gestione centralizzata attraverso il sistema operativo FRITZ!OS o l'applicazione FRITZ!App Smart Home.

Prestazioni professionali per esigenze moderne

Il target di questo router è chiaramente orientato verso utenti con esigenze molto avanzate. I videogiocatori troveranno un alleato prezioso nelle sessioni online competitive, dove si cerca la latenza minore possibile, visto che fa la differenza tra vittoria e sconfitta. I professionisti in smart working possono invece fare affidamento sulla possibilità di configurare una VPN, con supporto anche a protocolli avanzati come WireGuard; si tratta di una funzionalità utile anche a tutti coloro che, per un motivo o per un altro, vogliono poter accedere dall'esterno alla propria rete casalinga.

La porta USB 3.0 integrata aggiunge ulteriore flessibilità, consentendo di espandere facilmente lo spazio di archiviazione di rete (NAS) o di condividere stampanti e scanner in tutto l'ambiente domestico. Il routing ottimizzato permette di gestire efficacemente applicazioni ad alto consumo di dati, come videochiamate multiple in contemporanea e streaming 4K, senza rallentamenti.

Il sistema operativo proprietario FRITZ!OS completa l'offerta con funzionalità moderne come il controllo parentale, il media server integrato, la creazione di reti ospiti separate e la gestione remota tramite il servizio MyFRITZ!. Per la sicurezza, oltre alle già citate VPN, è presente anche un firewall integrato.

Come anticipato in apertura, Il FRITZ!Box 4690 è già disponibile sul mercato al prezzo consigliato di 319 euro, posizionandosi nella fascia alta del segmento router ma offrendo prestazioni che giustificano l'investimento, specialmente per chi cerca la massima affidabilità per la connettività domestica.