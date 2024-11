Intel e AMD pronte a lanciare nuove schede madri economiche entro la fine dell'anno

Le schede madri economiche di Intel e AMD stanno per fare il loro ingresso sul mercato, con il lancio previsto per il 2024. Questi nuovi modelli, appartenenti alla serie 800, saranno progettati per offrire un'opzione più accessibile rispetto ai modelli di fascia alta, rispondendo così alla crescente domanda di schede madri a prezzi contenuti.

Le nuove proposte Intel B860 e AMD B850 e B840 sono destinate agli utenti che desiderano sfruttare al meglio i processori X3D e le CPU economiche senza dover investire in hardware di fascia alta.

La recente presentazione del processore AMD 9800X3D, compatibile con le serie di schede madri 600 e 800, sottolinea questa tendenza. Attualmente, l’offerta di AMD per la serie 800 include solo le schede di fascia alta X870 (che potete trovare su Amazon), ma le B850, più economiche, sono in arrivo. La B850 è destinata a chi cerca prestazioni equilibrate senza rinunciare all’overclocking della CPU, una novità introdotta proprio con i nuovi modelli.

Anche Intel, dal canto suo, ha recentemente lanciato la serie Core Ultra 200K, con cinque modelli orientati alla fascia premium e supportati dalle schede madri Z890. Per il 2024, l’azienda rilascerà anche le schede madri B860, che pur con alcune limitazioni (come l’assenza dell’overclocking della CPU) supporteranno l’overclocking della memoria tramite XMP di Intel.

Le schede madri delle serie B860 e B850 sono dotate di caratteristiche tipiche delle linee B, tra cui un minor numero di linee PCIe, profili di overclocking DDR5 limitati e VRM meno potenti. Ciò le rende perfette per i nuovi processori Intel Core Ultra 200 non-K, previsti anch'essi per il 2025, offrendo così un’opzione conveniente senza dover sacrificare le prestazioni di base.

VIDEO CARDZ

Tra i produttori, ASUS ha già pubblicato una lista di modelli della serie B850, tra cui soluzioni della linea TUF e ROG, con varianti ATX e Micro-ATX, e diverse opzioni dotate di WiFi integrato. MSI, a sua volta, ha annunciato l’arrivo delle proprie schede B860 e B840, quest’ultima unica nella serie 800 a non supportare l’overclocking e PCIe 5.0. Anche ASRock ha in sviluppo modelli di schede B860 e B850, tra cui le popolari linee LiveMixer WiFi e Steel Legend WiFi per Intel e la B850I Lightning WiFi per AMD.

Per chi sta pianificando un aggiornamento del proprio sistema, attendere l’uscita di queste nuove schede madri nel 2024 potrebbe rivelarsi una scelta strategica. Il lancio delle nuove serie 800 porterà probabilmente a un abbassamento dei prezzi delle attuali serie 600.