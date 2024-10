ASUS Z890 per CPU Intel Arrow Lake avvistati in vendita online, ecco i prezzi

ASUS ha listato online le sue nuove schede madri Z890 per i prossimi processori Intel Arrow Lake "Core Ultra Series 2". Un rivenditore statunitense ha pubblicato i prezzi di 10 modelli della serie Z890, offrendo un'anteprima della lineup di ASUS per la prossima generazione di CPU Intel.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Le schede madri Z890 di ASUS coprono diverse fasce di prezzo e linee di prodotto. Il modello di punta è la ROG Maximus Z890 Extreme, listata a $1111,87. Seguono altri modelli della serie ROG Maximus, Strix, ProArt e TUF, fino ad arrivare al nuovo entry-level ASUS Z890 MAX Gaming WiFi a $268,28.

Tra le novità spicca proprio l'introduzione della serie "MAX Gaming WiFi", mai vista prima nelle precedenti generazioni di schede madri ASUS. Questo modello si posiziona come l'opzione più economica della gamma Z890 dell'azienda.

ASUS amplia la sua offerta di schede madri con una nuova serie entry-level.

È importante notare che i prezzi elencati potrebbero subire variazioni prima del lancio ufficiale.

Dettagli sulle nuove schede madri Z890

La lineup comprende modelli per diverse esigenze e fasce di prezzo:

ROG Maximus Z890 Extreme: $1111,87

ROG Maximus Z890 Apex: $812,29

ROG Maximus Z890 Hero: $780,66

ROG Strix Z890-E Gaming WiFi: $558,94

ProArt Z890-Creator WiFi: $548,23

ROG Strix Z890-I Gaming WiFi: $502,37

ROG Strix Z890-A Gaming WiFi: $445,04

TUF Gaming Z890-Plus WiFi: $356,81

Prime Z890-P WiFi: $281,34

ASUS Z890 MAX Gaming WiFi: $268,28

ASUS ha recentemente pubblicato un breve video teaser delle sue schede madri Z890, mostrandone alcune in anteprima. Il lancio ufficiale è previsto per il 24 ottobre, in concomitanza con i nuovi processori Intel Arrow Lake.

Queste nuove schede madri supporteranno le CPU Intel di prossima generazione, offrendo le ultime tecnologie e funzionalità per gli appassionati di PC e gli utenti più esigenti.