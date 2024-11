MSI domina i CES Innovation Honoree Awards

MSI si conferma leader nell'innovazione tecnologica, aggiudicandosi cinque CES Innovation Honoree Awards per la sua linea di schede madri e PC desktop. L’azienda ha trionfato nelle categorie “Gaming & Esports” e “Intelligenza Artificiale”, con ulteriori due premi che verranno annunciati il 5 gennaio 2025, durante il CES di Las Vegas.

Tra i vincitori spiccano prodotti progettati per soddisfare le esigenze di gamer ed esperti di tecnologia. La scheda madre MPG Z890I EDGE TI WIFI, premiata nella categoria “Gaming & Esports”, offre elevate prestazioni in un formato ITX compatto. Questo dispositivo combina potenza ed eleganza, ideale per i giocatori che cercano una configurazione altamente performante in uno spazio ridotto.

La MEG Z890 UNIFY-X, un’altra vincitrice nella stessa categoria, è stata ideata per gli overclocker estremi. Con due slot DIMM dedicati alla memoria DDR5, garantisce un segnale stabile e spinge al limite le capacità delle memorie, rendendola una scelta ideale per chi desidera il massimo della performance.

Il PC desktop MEG VISION X AI ha conquistato il riconoscimento in due categorie, “Gaming & Esports” e “Intelligenza Artificiale”. Questo sistema avanzato vanta un pannello touch AI HMI da 13 pollici e funzionalità AI-driven, come il monitoraggio in tempo reale e il controllo termico intelligente. Grazie alle più recenti CPU Intel, alla grafica NVIDIA e alle capacità di riconoscimento vocale e app, il VISION X AI offre un’esperienza di gioco immersiva e un’integrazione senza pari tra intelligenza artificiale e prestazioni gaming.

Infine, l’Aegis RS2 AI, premiato nella categoria “Intelligenza Artificiale”, rappresenta un punto di riferimento per il gaming potenziato dall’AI. Costruito negli Stati Uniti, questo desktop è equipaggiato con le ultime tecnologie grafiche NVIDIA e processori Intel avanzati. È progettato per offrire un’ottimizzazione dinamica e flessibilità, assicurando anni di prestazioni affidabili e innovative.

Il CES 2025, che si terrà dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas, ospiterà la vetrina globale della tecnologia più all’avanguardia. Il prestigioso programma CES Innovation Awards, gestito dalla Consumer Technology Association, ha ricevuto quest'anno un record di oltre 3.400 candidature, premiando l’eccellenza nel design e nell'ingegneria tecnologica.

Sam Chern, Vice Presidente Marketing di MSI, ha espresso l’orgoglio dell’azienda: “L’innovazione è la forza che guida la crescita tecnologica. Con l’avvento dell’era dell’intelligenza artificiale, MSI continua a evolversi e a proporre soluzioni rivoluzionarie per i gamer e il mondo delle AI. Questi premi testimoniano il nostro impegno nello sviluppo di prodotti all’avanguardia”.

Per ulteriori dettagli sui prodotti premiati, è possibile visitare il sito ufficiale CES.tech. Il CES 2025 sarà un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze tecnologiche, con le più grandi aziende globali pronte a delineare il futuro del settore.