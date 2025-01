MSI punta sul design con le nuove schede madri Project Zero

MSI ha presentato tre nuove schede madri Project Zero per CPU Intel Core Ultra 200 Arrow Lake al CES 2025, ampliando le opzioni di fascia media della sua serie di prodotti con cavi nascosti.

Le avevamo già viste in anteprima mesi fa, quando visitammo la fabbrica di MSI a Shenzen, ma rimane invariato il fatto che le due schede LGA 1851 che rientrano nel brand Tomahawk di MSI sono particolarmente degne di nota, essendo conosciute per offrire un buon rapporto qualità-prezzo. La MAG Z890 Tomahawk WiFi PZ e la Tomahawk WiFi PZ White sono sostanzialmente identiche alle loro controparti non-PZ, ma hanno tutti i connettori sul retro anziché sul fronte, come indica la sigla PZ (Project Zero).

MSI punta tutto sulla pulizia estetica con Project Zero

Le Z890 Tomahawk sono dotate di un VRM a 16+1+1+1 stadi per un totale di 19 fasi di alimentazione, sufficienti per un Core Ultra 9 285K a frequenze stock e potenzialmente anche per un leggero overclock. Supportano overclock della RAM DDR5 fino a 9200MHz e, come altre schede Z890, offrono uno slot PCIe 5.0 x16 per GPU, uno slot M.2 PCIe 5.0 per SSD NVMe e due slot M.2 PCIe 4.0. Sono inoltre equipaggiate con due porte Thunderbolt 4, scheda Intel Wi-Fi 7 e Ethernet Intel da 5 Gbps.

La Pro Z890-S WiFi PZ si differenzia maggiormente dalla versione standard. Per adattarsi all'estetica pulita di Project Zero, MSI ha aggiunto un dissipatore esteso per M.2 e una copertura che nasconde gran parte della scheda. Il PCB è argentato in tinta con i dissipatori e lo chassis I/O.

La Pro ha un VRM a 12+1+1+1 stadi, quattro in meno rispetto alle Tomahawk. Potrebbe faticare con un Core Ultra 285K, ma dovrebbe gestire bene CPU con TDP inferiore, specie con un buon flusso d'aria sui dissipatori VRM. Per il resto offre le stesse opzioni PCIe delle Tomahawk, ma con una sola porta Thunderbolt 4, Ethernet da 2,5 Gbps e Wi-Fi 7 Intel.

MSI non ha ancora annunciato i prezzi di queste schede PZ di fascia media, ma è probabile che non saranno molto più costose delle versioni standard. La Pro Z890 potrebbe avere un prezzo maggiore per via della copertura e del PCB argentato, caratteristiche estetiche solitamente più costose.