L’avanzamento tecnologico è inarrestabile e, mentre il problema inerente alla carenza di semiconduttori sta migliorando (sebbene ci siano ancora potenziali pericoli dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina attualmente in corso), i colossi della tecnologia stanno pensando ai chip del futuro, che saranno realizzati su nodi di processo ulteriormente raffinati. Sembra che la nota Taiwan Semiconductor Manufactoring Corp. (conosciuta principalmente come TSMC) inizierà a produrre ad alti volumi chip sul suo nuovissimo nodo di processo a 2nm alla fine del 2025, con consegne prevista per l’inizio del 2026.

Tradizionalmente, una delle aziende che punta a sfruttare le tecnologie all’avanguardia di TSMC è Apple, soprattutto a causa della necessità di realizzare milioni di iPhone ogni anno, senza contare che il passaggio ad Apple Silicon ha ulteriormente alzato l’asticella della domanda. Tuttavia, secondo gli articoli pubblicati da DigiTimes e UDN, anche Intel diventerà presto uno dei clienti principali della fonderia e sarà una delle prime a usare il nodo 2N insieme ad Apple.

Sze Ho Ng, analista di China Renaissance Securities, ha affermato, in una nota per i clienti:

Facciamo più chiarezza sul programma di espansione N2 di TSMC nella Fab 20 (Hsinchu). Il trasloco degli strumenti dovrebbe iniziare entro la fine del 2022, in base ai piani dell’azienda, prima della produzione alla fine del 2024 con Intel (per le ‘tile’ GPU di Lunar Lake, mentre le ‘tile’ CPU sono fabbricate utilizzando Intel 18A) e Apple, che costituiscono i clienti di riferimento per la capacità dedicata.

Photo Credit: Intel

Tra le altri maggiori aziende del settore troviamo AMD, NVIDIA, Broadcom e MediaTek, che hanno attualmente confermato che utilizzeranno vari nodi della famiglia N5 di TSMC, quali N5, N5P, N4, N4P e N4X, per la realizzazione dei propri chip. In particolare, NVIDIA userà il processo personalizzato conosciuto come N4X per le GPU Hopper e probabilmente Ada Lovelace, mentre i SoC Mediatek Dimensity 8000/8100 e Dimensity 9000 utilizzeranno, rispettivamente, N5 e N4. Come confermato anche da Digitmes, queste società stanno sta lavorando per accaparrarsi capacità per i nodi ancora più evoluti, come N3 e N2, per i prossimi anni.