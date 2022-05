Wccftech ha condiviso nuove informazioni provenienti da Moore’s Law Is Dead sulla nuova piattaforma HEDT Intel Fishhawk Falls, riguardante le nuove CPU Sapphire Rapids-X “Xeon-W”. Quanto trapelato svela nello specifico nuovi dettagli riguardo due segmenti della gamma, vale a dire i modelli dedicati alla fascia mainstream e quella per l’utenza più professionale.

Secondo quanto emerso, Intel sarebbe intenzionata ad eliminare il marchio “Core-X” per sostituirlo con “Xeon-W”. Il segmento professionale di Intel Fishhawk Falls includerà 8 canali DDR5-4400 (1DPC) / DDR5-4800 (2DPC) con ECC e supporto teorico fino a 4TB di RAM, insieme a 112 linee PCIe Gen 5.0. Con la nuova piattaforma dovremmo anche vedere le schede madri SPR Expert Workstation a doppio socket, che raddoppierebbero in questo modo il numero dei core a 112.

La piattaforma sostituirà i processori Ice Lake-W lanciati nel 2020 e sarà dotata di CPU con un totale di 56 core Golden Cove, di cui 12 core in grado di spingere la frequenza fino a 4GHz. Nel complesso, la gamma dovrebbe includere differenti modelli con TDP fino a 350W per quanto riguarda i processori più potenti. A posizionare questi prodotti nella fascia “ultra-premium”, è il prezzo previsto essere fra i 3000$ e i 5000$.

Fonte: Moore's Law Is Dead

Il segmento mainstream prenderà invece il posto delle piattaforme Cascade Lake-X e Xeon-W Skylake-X. Questi modelli di CPU Sapphire Rapids-X avranno fino a 24 core e 48 thread, facendo uso di un design monolitico. Le frequenze in modalità turbo saranno in grado di superare i 5GHz, mentre si potranno raggiungere i 4,4-4,6 GHz su tutti i core. Per quanto riguarda i consumi, i processori dovrebbero raggiungere un TDP di 200-300W in PL1, mentre il modello più potente potrebbe anche raggiungere 300-400W in PL2 con frequenze al massimo. I 24 core Golden Cove sarebbero in grado di battere facilmente le performance in multi-threading sia dei 32 core di Ryzen Threadripper 3970X che quelli del più recente 5970X. Il confronto con i Threadripper più performanti da 64 core spetterà tuttavia ai modelli Intel Fishhawk Falls destinati ai professionisti.

Anche in questo caso la piattaforma supporterà le memorie DDR5 a 4 canali con ECC, mentre le linee PCIe Gen 5.0 ridurranno il numero a 64. Con cifre simili ai precedenti modelli Core-X, il prezzo dovrebbe partire da un minimo di 500$ per raggiungere i 3000$. Ad ogni modo, stando alle voci, la piattaforma Intel Fishhawk Falls dovrebbe essere basata sul controller PCH W790/C790 e considerata l’esistenza di due piattaforme, potrebbe anche essere presente un modello ancora più potente.

Il lancio dovrebbe avvenire nel terzo trimestre 2022, in concomitanza delle prossime CPU Intel Raptor Lake per il mercato consumer. È possibile che l’azienda sveli ulteriori dettagli al Computex 2022, che si svolgerà alla fine di questo mese.