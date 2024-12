Intel: fuga di notizie su XeSS 2, ecco tutti i dettagli

Intel ha introdotto nuove tecnologie di upscaling e interpolazione con XeSS 2, suddivise in XeSS-SR, XeSS-FG e XeSS-LL, per le GPU Arc B580 e B570. I file DLL di questi nuovi moduli sono stati ottenuti da modder su Nexus Mods, probabilmente da patch di giochi leakati che supportano XeSS 2.

Questa novità rappresenta un importante passo avanti per le capacità grafiche delle GPU Intel, ma al momento l'implementazione di XeSS 2 dipende principalmente dal supporto ufficiale degli sviluppatori di giochi. I file leaked non possono sostituire quelli esistenti di XeSS 1.x, quindi hanno un'utilità pratica limitata per gli utenti finali.

L'archivio di plugin su Nexus Mods mira a fornire i file DLL più recenti per le principali tecnologie di upscaling, tra cui DLSS, FSR 3 e XeSS. Intel ha leggermente rivisto la nomenclatura per lo stack XeSS 2, suddividendolo in:

XeSS-SR (Super Resolution)

(Super Resolution) XeSS-FG (Frame Generation)

(Frame Generation) XeSS-LL (Low Latency)

L'ultima versione ufficiale dell'SDK XeSS rilasciata da Intel è la 1.3.1, mentre Nexus Mods elenca la versione 1.3.2.38. Senza note di rilascio dettagliate, è difficile determinare le modifiche apportate da Intel.

Solo otto giochi dovrebbero supportare inizialmente XeSS 2. XeSS-FG funzionerà su tutte le GPU Arc tranne quelle integrate in Meteor Lake e Arrow Lake-S, poiché prive di core XMX. L'implementazione di Frame Generation di Intel incorpora il flusso ottico e la riproiezione dei vettori di movimento, elaborati dalle unità di accelerazione AI XMX.

Secondo i dati di Intel, la B580 supererà del 10% la RTX 4060 in termini di prestazioni. La GPU può raggiungere una frequenza media di 3,15 GHz in overclock, seppur con un maggiore consumo energetico.

Le tecnologie di upscaling hanno una storia interessante che risale agli albori della computer grafica. Già negli anni '80, i programmatori cercavano modi per migliorare la qualità delle immagini su hardware limitato. Un esempio pionieristico fu il "Mode 7" del Super Nintendo, che permetteva effetti di rotazione e scaling pseudo-3D.

Con l'avvento delle GPU dedicate negli anni '90, l'upscaling divenne sempre più sofisticato. NVIDIA introdusse il DLSS (Deep Learning Super Sampling) nel 2018, aprendo la strada all'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare la qualità dell'immagine. AMD seguì con FSR (FidelityFX Super Resolution) nel 2021, offrendo un'alternativa open source.

L'ingresso di Intel nel mercato delle GPU dedicate con la serie Arc rappresenta un momento storico. Per la prima volta in decenni, c'è un terzo grande player nel settore, aumentando la competizione e potenzialmente accelerando l'innovazione.

Una curiosità interessante riguarda il nome "Xe" usato da Intel per la sua architettura grafica. Xe è il simbolo chimico dello xenon, un gas nobile spesso usato nelle lampade ad alta intensità. Questo potrebbe essere un riferimento alla brillantezza e all'efficienza che Intel spera di portare nel mondo della grafica.