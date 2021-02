Intel, gli SSD PCIe 4.0 funzionano meglio con Rocket Lake che con Zen 3

Il lancio delle CPU Rocket Lake è davvero importante per Intel e l’azienda sta cercando in tutti i modi di riguadagnare la fiducia dei propri fan e degli appassionati di informatica. Un nuovo benchmark condiviso tramite i social dal brand vuole dimostrare come le prestazioni degli SSD PCIe 4.0 siano migliori quando accoppiate alle proprie CPU se comparate alla concorrenza AMD.

Intel non molla, sta lottando con le unghie e con i denti per dimostrare al mondo dei gamer (e non solo) che le prossime CPU in arrivo sul mercato sono le migliori. Un benchmark condiviso da Ryan Shrout, Chief Performance Strategist at Intel, mostrerebbe come la futura CPU top di gamma della casa di Santa Clara sia ben l’11% più veloce rispetto alla migliore offerta AMD quando si parla di prestazioni dello storage.

Il benchmark mostra l’Intel Core i9-11900K superare l’AMD Ryzen 9 5950X nel PCMark 10 Quick System Drive utilizzando un SSD Samsung 980 Pro da 1TB con tecnologia PCIe 4.0. La piattaforma di test comprende 32GB di memoria RAM DDR4-3200, una GPU RTX 3090 di Nvidia e la stessa versione di sistema operativo e software di test.

La scheda madre utilizzata per la CPU Intel è una ROG Maximus Hero mentre per AMD è stata scelta una ROG Crosshair VIII Hero. Il test è stato eseguito con i drive Samsung al 50% delle proprie capacità disponibili.

At #CES21 we looked at Rocket Lake-S gaming. Here’s a sneak peek of Core i9-11900K PCIe Gen 4 storage performance – up to 11% faster on PCMark 10 Quick System Drive Benchmark vs the 5950X. Thanks @Malventano for the data. Backup: https://t.co/LcI5n5Cok2 pic.twitter.com/NhblHRQJSC — Ryan Shrout (@ryanshrout) February 23, 2021

L’i9-11900K sarà la CPU più potente nella lineup Rocket Lake di Intel che tra poche settimane arriverà sul mercato. Nonostante il benchmark non sia troppo rappresentativo delle performance complessive, ciò che Intel vuole dimostrare sono le capacità prestazionali Gen 4 dei prossimi chipset Intel serie 500 contro la piattaforma serie 500 di AMD.

Ovviamente prendete questi risultati con le pinze, dovremo aspettare test indipendenti per verificare la questione, ma se il benchmark di Intel si avvicina alla situazione reale allora AMD potrebbe dover trovare una soluzione per colmare il divario.