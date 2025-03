Intel ha il suo nuovo CEO: chi è Lip-Bu Tan

La ricerca di stabilità in casa Intel giunge finalmente a conclusione. Dopo mesi di incertezze e speculazioni sul futuro della storica azienda di semiconduttori, il colosso tecnologico ha annunciato la nomina di Lip-Bu Tan come nuovo amministratore delegato, una figura che rappresenta una scelta sorprendente, ma strategicamente calcolata. Il manager, che aveva lasciato il consiglio di amministrazione di Intel appena due mesi fa per apparenti disaccordi sulla direzione aziendale, tornerà non solo a sedere nel board, ma assumerà il comando dell'intera compagnia a partire dal 18 marzo 2025, portando con sé un bagaglio di esperienze che attraversa l'intero ecosistema dei semiconduttori.

Un ritorno inaspettato con una visione chiara

La scelta di Tan rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla tradizione di Intel, che storicamente ha privilegiato CEO con background prettamente ingegneristico. L'unica eccezione era stata Paul Otellini, nominato a metà degli anni 2000, che proveniva dal mondo del business. Tan porta invece una combinazione unica: solide competenze tecniche unite a una comprovata abilità nel creare valore per gli azionisti.

Frank D. Yeary, presidente di Intel, ha sottolineato come Tan rappresenti esattamente ciò di cui l'azienda ha bisogno: "Un leader eccezionale con esperienza nel settore tecnologico, relazioni profonde nell'ecosistema dei prodotti e delle fonderie, e un comprovato track record nella creazione di valore per gli azionisti".

Una carriera costruita su innovazione e trasformazione

Prima di questo incarico, Tan ha guidato Cadence Design Systems dal 2009 al 2021, dove ha orchestrato una notevole trasformazione aziendale. Durante la sua gestione, l'azienda ha più che raddoppiato i ricavi e migliorato significativamente i margini di profitto, concentrandosi sull'innovazione guidata dai clienti e su un profondo rinnovamento della cultura aziendale.

Intel ha bisogno di un leader che sappia bilanciare innovazione tecnologica e valore commerciale.

Walden International, la sua società di investimento, ha sostenuto numerose realtà nel settore dei semiconduttori, dell'energia alternativa e dei media digitali, sia negli Stati Uniti che in Asia. Tra gli investimenti più notevoli figurano Ambarella, Creative Technology, S3 Graphics e Sina Corp, proprietaria della piattaforma di microblogging cinese Weibo.

Un curriculum accademico d'eccellenza

Il profilo accademico di Tan riflette la sua poliedricità: una laurea in Fisica presso la Nanyang Technological University di Singapore, un Master in Ingegneria Nucleare al Massachusetts Institute of Technology e un MBA conseguito all'Università di San Francisco. Questa formazione multidisciplinare gli ha conferito una visione ampia e integrata del mondo tecnologico, caratteristica essenziale per guidare un colosso come Intel in un momento di profonda trasformazione del settore.

Nelle sue prime dichiarazioni come CEO designato, Tan ha espresso grande rispetto per l'azienda che si appresta a guidare: "Ho un enorme rispetto e ammirazione per questa iconica azienda, e vedo opportunità significative per ridisegnare il nostro business in modi che servano meglio i nostri clienti e creino valore per i nostri azionisti".

Una strategia che guarda al futuro

Particolarmente significativo è stato il riferimento di Tan alla roadmap tecnologica di Intel, un segnale che potrebbe indicare la volontà di mantenere e potenziare Intel Foundry come parte integrante dell'azienda. Questo approccio suggerirebbe una visione che abbraccia sia i prodotti Intel e la sua base clienti esistente, sia lo sviluppo di tecnologie di processo avanzate.

"Intel ha una potente e differenziata piattaforma di computing, una vasta base clienti installata e una robusta impronta produttiva che si sta rafforzando giorno dopo giorno mentre ricostruiamo la nostra roadmap di tecnologia di processo", ha dichiarato Tan, delineando la sua visione per il futuro dell'azienda.

David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus, che hanno ricoperto il ruolo di co-CEO ad interim, continueranno nelle loro rispettive posizioni di vicepresidente esecutivo e CFO, e CEO di Intel Products. Frank D. Yeary, che ha servito come presidente esecutivo ad interim, riprenderà la sua posizione di presidente indipendente del consiglio di amministrazione.

La nomina di Tan arriva in un momento critico per Intel, che sta affrontando sfide significative nel panorama competitivo dei semiconduttori. La sua capacità di costruire relazioni strategiche attraverso l'intero settore, dalla progettazione alla produzione, potrebbe rivelarsi determinante per riportare l'azienda ai vertici del mercato globale.