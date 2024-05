Intel Innovation 2024: location, data e novità confermate

Abbiamo la conferma ufficiale che l'Intel Innovation 2024 andrà in scena a a San Jose, in California, il 24 e 25 settembre 2024. Durante questo evento, l'azienda presenterà le sue roadmap per i prodotti futuri, con un'attenzione particolare alle nuove CPU Arrow Lake e Granite Rapids.

L'Intel Innovation è l'evento annuale durante il quale Intel mostra i suoi programmi per i prodotti che usciranno nei prossimi anni. Nel 2023, l'azienda ha presentato la sua roadmap più recente per i prodotti client e server, tra cui i Core, Core Ultra, Xeon e le famiglie Gaudi / GPU. Quest'anno, molti di questi prodotti saranno lanciati nel segmento consumer, inclusi i processori Arrow Lake, Lunar Lake, Xeon 6 e Gaudi 3.

Per il 2024, Intel ha deciso di ospitare la prossima edizione della serie di eventi "ON" Innovation, che inizierà il 24 settembre e si estenderà fino al 25 settembre. Sul sito web Intel è attivo un sistema di notifiche che si può attivare per rimanere aggiornati sugli eventi del settore.

Quali novità dobbiamo aspettarci?

Qual è dunque l'agenda di Intel per l'evento Innovation del 2024? Con buona probabilità assisteremo al lancio delle CPU Arrow Lake Desktop oltre a un aggiornamento sul fronte mobile. Questi Core Ultra 200 segnano l'inizio di una nuova era per le CPU consumer e, , secondo quanto riportato da Benchlife, dovrebbero arrivare insieme ai potentissimi Granite Rapids-AP Xeon. Oltre a ciò, Intel fornirà un aggiornamento sui suoi acceleratori AI Gaudi 3, che dovrebbero generare 500 milioni di dollari di entrate quest'anno.

Il focus dell'evento, come prevedibile, sarà sull'IA per PC, settore in cui i processori Lunar Lake giocheranno un ruolo centrale. Intel conferma che l'evento Innovation 2024 sarà anche l'occasione giusta per il lancio del processore Intel Xeon 6 con nome in codice Granite Rapids-AP, mentre le spedizioni di Intel Gaudi 3 dovrebbero iniziare a settembre.

La gamma Lunar Lake sarà anche un punto centrale di discussione, in quanto sarà il primo chip dell'azienda a segnare un vero e proprio ingresso nel segmento dell'IA per PC. Non vediamo l'ora di conoscere ulteriori dettagli durante l'evento Innovation 2024, ricordando che Intel terrà anche il suo keynote al Computex 2024, che si terrà pochi giorni dopo.

Di seguito, la roadmap dei processi produttivi di Intel: