CPU Arrow Lake per desktop anche nei portatili, lo suggerisce un’indiscrezione

Secondo recenti indiscrezioni, Intel stia preparando i processori Arrow Lake-H per notebook da gaming ultra-performanti e workstation. Stando alla fonte, saranno basati sulle CPU Arrow Lake-S progettate per desktop e avranno fino a 24 core. La notizia è stata notata da @InstLatX64 su Twitter/X. Se confermato, non sarebbe la prima volta che Intel e i suoi partner installano CPU desktop nei notebook gaming di fascia alta.

Attualmente, Intel sta testando la sua "Intel Corporation Arrow Lake Client Platform/ARL-S BGA SODIMM 2DPC board". Questa scheda potrebbe essere utilizzata per testare un prossimo processore ARL-S BGA per notebook, o forse un vero e proprio processore desktop imballato in un packaging BGA. La scheda madre è stata costruita all'inizio del 2024, quindi a questo punto la piattaforma dovrebbe essere nelle fasi finali di sviluppo, sempre che Intel decida di procedere con il rilascio.

A differenza dei processori Arrow Lake-H per laptop, che dovrebbero presentare fino a 16 core (sia ad elevate prestazioni che ad alta efficienza energetica), le CPU Arrow Lake-S socketed per desktop dovrebbero arrivare fino a 24 core (sempre con entrambi i tipi di core) senza multithreading simultaneo. Anche se la maggior parte dei notebook sarà già abbastanza performante con processori Arrow Lake-H da 16 core, i laptop ultra-high-end per gaming e applicazioni professionali potrebbero necessitare di più core, e la soluzione Arrow Lake-S BGA con 24 core sarebbe ideale in questo senso.

Il processore Arrow Lake-H o forse Arrow Lake-HX potrebbe basarsi sul modulo multi-chiplet Arrow Lake-S che dispone di 8 core ad alte prestazioni Lion Cove senza Hyper-Threading e 16 core ad efficienza energetica Skymont, una grande cache e una GPU integrata. La CPU utilizza un interposer BGA ARL-S progettato per fornire sufficienti pin e potenza. Non si esclude che anche il chipset possa essere integrato nello stesso package.

Questi processori ad alte prestazioni Arrow Lake-H/HX dovrebbero avere un TDP di 45W o 55W, anche se i limiti di potenza effettivi potrebbero essere superiori per supportare alte velocità di clock. Il raggiungimento di queste frequenze elevate dipenderà molto dai moduli di regolazione della tensione (VRM), rendendo le performance di Arrow Lake-S in packaging BGA dipendenti non solo da Intel, ma anche dagli sforzi dei produttori di PC e dei progettisti di schede madri.

Al momento, non ci sono dettagli specifici sulle specifiche di Arrow Lake-S in packaging BGA, sebbene InstLatX64 noti che la frequenza rilevata del processore è di 3.0 GHz senza AVX512.