Intel svela le RAM DDR5 compatibili con Alder Lake

Intel ha condiviso un nuovo documento nel quale vengono elencati i kit DDR5 convalidati sulla piattaforma Alder Lake. In passato, questa operazione non veniva svolta dal noto chipmaker in prima persona, ma in genere se ne occupavano i produttori di schede madri o delle stesse memorie. Un aspetto comune tra i diversi kit di memoria sul QVL di Intel è che sono tutti Dual Channel da 32GB (2×16 GB). Esistono opzioni da 16GB (2×8 GB), ma sembra che la maggior parte dei produttori abbia puntato subito a quelli da 32GB. Alder Lake supporta DDR5-4800 per impostazione predefinita; pertanto, i kit di memoria DDR5-4800 dovrebbero funzionare senza problemi.

Photo Credit: Intel

Uno dei miglioramenti introdotti dalle DDR5 è l’uso di una tensione operativa inferiore (1,1V rispetto ai 1,2V di DDR4). Tuttavia, solo le DDR5-4800 e alcuni dei kit DDR5-5200 funzionano a 1,1V. Come al solito, non tutti i kit DDR5-4800 sono realizzati allo stesso modo. Apparentemente, Corsair ha i kit DDR5-4800 più compatibili tra tutti i fornitori. Le Dominator Platinum offrono timing di 34-35-35-69, mentre le Fury Beast di Kingston si fermano a 38-38-38-70. Dati i timing più bassi e l’aspetto appariscente, i kit di memoria di Corsair costeranno sicuramente un po’ di più.

Se puntate alle massime performance e non avete problemi di budget, G.Skill ha attualmente i kit di memoria DDR5 più veloci sul mercato. Il produttore offre kit da DDR5-6000 a DDR5-6666 della linea Trident Z5. Indipendentemente dalla velocità dei dati, i kit hanno i timing configurati su 40-40-40-76 a 1,35 V. Tuttavia, quelli non sono nemmeno i kit di memoria più veloci. G.Skill ha già anticipato l’arrivo delle sue DDR5-6800, che probabilmente costeranno davvero parecchio.

Il data rate ufficiale supportato su Alder Lake è DDR5-4800, quindi i modelli superiori vengono considerati come overcloccati. Sebbene i kit DDR5 più veloci siano stati convalidati per Alder Lake, l’IMC (controller di memoria integrato) del processore costituisce ancora il fattore decisivo per la possibilità di raggiungere le velocità più elevate.