Intel, un presunto leak mostra un Core i7 vPRO con 12 thread

Una fonte di VideoCardz, ritenuta affidabile, ha inviato ai colleghi un’interessante fotografia che mostra parte della line-up di processori Intel della futura serie Rocket Lake-S.

La cosa che colpisce di più è la presenza di un Core i7 dotato di 8 core e 12 thread, una scelta davvero inconsueta dato che, tipicamente, ogni core è in grado di eseguire due thread contemporaneamente. Fino ad ora, infatti, nessun leak apparso in rete durante le scorse settimane aveva parlato di una simile configurazione. Ovviamente, si potrebbe solo trattare di un errore di battitura presente sul documento, ma l’indicazione di un Core i9 dotato di 8 core e 16 thread e di un Core i5 con 6 core e 12 thread posizionerebbe il Core i7 con 8 core e 12 thread proprio nel mezzo, offrendo prestazioni intermedie rispetto agli altri due processori.

Facciamo notare, tuttavia, che si tratta di una schermata che riporta indicazioni relative alle varianti con supporto alla tecnologia vPRO, moltiplicatore sbloccato (serie K) e con un TDP di 125W, quindi non è detto che tale configurazione arrivi anche nella fascia mainstream. Inoltre, è possibile scorgere in fondo la presenza dei Comet Lake-S Refresh, CPU a basso consumo energetico destinate a dispositivi di fascia bassa con le serie Core i3 e Pentium.

Recentemente vi abbiamo parlato di Intel relativamente alla nuova interfaccia Thunderbolt 4 che debutterà con Tiger Lake, la quale, nonostante non garantisca prestazioni superiori rispetto all’odierna Thunderbolt 3, cercherà di semplificarne l’utilizzo garantendo un branding più riconoscibile e standardizzato. La compagnia di Santa Clara ha deciso inoltre di interrompere la produzione di CPU della famiglia Gemini Lake, lasciando solo pochi mesi di tempo ai suoi clienti per eventuali ordini, e spingendo sulla nuova serie Gemini Lake Refresh che, sebbene non offra cambiamenti sostanziali rispetto alla precedente, è in grado di raggiungere una maggiore frequenza di clock in modalità Boost. Infine, è stata avvistata una misteriosa variante del Core i9-10900K, chiamata i9-10850K, su Geekbench, la quale ha registrato dei risultati davvero interessanti e potrebbe rappresentare una valida proposta all’interno della line up dei processori Intel di decima generazione.