Intel Xe, un tweet svela la madre di tutte le GPU

Nei giorni scorsi, per la precisione venerdì primo maggio, il canale Twitter IntelGraphics ha postato un indizio sulle future soluzioni grafiche Xe. Come potete vedere, nel tweet si vede “solamente” un chip. Non ci sono informazioni o scritte sull’IHS in grado di far trapelare ulteriori informazioni e dettagli, tuttavia è interessante notare le sue dimensioni. Raja Koduri ha già mostrato in passato un wafer di quello che dovrebbe essere il die di una soluzione grafica Intel Xe HPC, che coinciderebbe con le dimensioni di questo chip.

Silicon bring-up with many tens of billions of transistors needs surgical teamwork of various engineering functions. With only remote access to labs spread worldwide, this was deemed impossible, until now. #NoTransistorLeftBehind #JoinTheOdyssey pic.twitter.com/z3ub5eOV9t — Intel Graphics (@IntelGraphics) May 1, 2020

Non abbiamo modo di vedere quale sia la struttura sotto l’IHS, ma viste le dimensioni del chip è probabile che Intel abbia adottato un design MCM (Multi Chip Module), con un I/O die collegato ai vari chiplet (come accade nelle CPU AMD più recenti). Non possiamo giungere a conclusioni, tuttavia osservando la griglia centrale possiamo presupporre che il mastodontico chip mostrato da Intel ospiti quattro chip separati. Sembrano poi esserci due griglie di alimentazione separate per ciascun chiplet, la più piccola per la VRAM e la più grande per le unità di calcolo. Infine, l’intero package sembra pronto per essere inserito in un socket.

Presumibilmente si tratta di una GPU Xe HPC, una soluzione per data center. Sul package LGA ci sono 2688 punti di contatto, un numero significativamente maggiore rispetto a quello dei socket LGA2066 e LGA1200, ma minore di quello dei chip Xeon FCLGA3647.

La batteria AA presente nelle foto ci permette anche ottenere una buona stima della dimensione totale del package. La batteria è lunga 49,2-50,5 mm e ha un diametro di 13,5-14,5 mm; sulla base di ciò, tenendo conto del fatto che il die occupa l’area di circa sei batterie AA, arriviamo a un totale di circa 80 x 52 mm (L x L). Date le dimensioni, è improbabile che si tratti di un prodotto per il mercato consumer.

Non vediamo l’ora di scoprire le potenzialità dei chip Intel Xe; e voi che ne pensate? Riuscirà Intel a competere con Nvidia e AMD nel mercato delle schede video?