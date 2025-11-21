Il iRobot Roomba Max 706 Combo+ è in offerta speciale su Amazon a soli 699,00€ invece di 1.199,00€. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione vi stupirà con la sua tecnologia ProLiDAR per una mappatura 3D precisa e il PowerSpin Roller Mop che si autopulisce durante l'uso. Approfittate di questo sconto eccezionale di 500,00€ per portare a casa un sistema di pulizia intelligente con aspirazione da 13.000 Pa, riconoscimento oggetti AI e stazione AutoWash che garantisce fino a 75 giorni di autonomia completa.

iRobot Roomba Max 706, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iRobot Roomba Max 706 Combo+ è la soluzione ideale per chi cerca una pulizia domestica completamente automatizzata e non vuole più preoccuparsi della manutenzione quotidiana. Se avete animali domestici che perdono pelo o siete stanchi di passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti manualmente, questo robot rappresenta un investimento intelligente. Grazie al sistema PowerSpin Roller Mop auto-pulente e all'aspirazione estrema da 13.000 Pa, rimuove efficacemente peli, liquidi e sporco ostinato, mentre la PrecisionVision AI Technology riconosce ed evita ostacoli come cavi, calzini ed escrementi animali. La base AutoWash gestisce tutto autonomamente per 75 giorni, svuotando, lavando e asciugando il mop, garantendovi una casa pulita senza alcuno sforzo.

Questo dispositivo è perfetto anche per famiglie numerose o chi vive in case con più stanze e superfici miste. Il sistema ClearView Pro LiDAR crea mappe 3D dettagliate e riconosce automaticamente gli ambienti, mentre l'intelligenza predittiva impara quali zone si sporcano di più e le prioritizza. Con controllo vocale tramite Alexa, Siri o Google Assistant, potete avviare pulizie mirate semplicemente parlando. La confezione include un kit completo di accessori (filtri, spazzole, sacchetti e detergente) che garantiscono prestazioni elevate nel tempo, rendendo questa offerta a 699€ invece di 1199€ un'opportunità eccezionale per chi desidera tecnologia avanzata e comfort assoluto nella gestione della pulizia domestica.

