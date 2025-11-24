Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti all'avanguardia? L'iRobot Roomba Plus 505 Combo è ora disponibile su Amazon a soli 469,00€ invece di 799,00€. Grazie alla tecnologia ClearView Pro LiDAR e all'intelligenza artificiale PrecisionVision, questo robot mappa la casa con precisione ed evita ostacoli come cavi e oggetti. Con uno sconto del 41%, risparmiate 330€ su questa soluzione completa che include la Stazione AutoWash per svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura dei panni.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Roomba Plus 505 Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

iRobot Roomba Plus 505 Combo rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un sistema di pulizia completamente automatizzato e non vuole più preoccuparsi delle faccende domestiche quotidiane. È particolarmente consigliato alle famiglie con animali domestici, grazie alla tecnologia AI PrecisionVision che riconosce ed evita oggetti come cavi, calzini e persino escrementi. Le famiglie numerose apprezzeranno la potente aspirazione da 7000 Pa e la funzione SmartScrub, capace di eliminare lo sporco più ostinato dalle briciole alle impronte, mentre la stazione AutoWash garantisce fino a 75 giorni di autonomia senza interventi manuali. Chi ha case con diverse tipologie di pavimenti troverà nella funzione di sollevamento automatico dei mop sui tappeti un valore aggiunto inestimabile.

Questo robot aspirapolvere lavapavimenti si rivolge anche a professionisti sempre impegnati e a chi desidera gestire la pulizia domestica da remoto tramite app o comandi vocali con Alexa, Siri e Google Assistant. La mappatura avanzata ClearView Pro LiDAR soddisfa le esigenze di chi possiede abitazioni su più livelli o con piante complesse, garantendo una copertura completa e precisa anche di notte. Con uno sconto del 41% che porta il prezzo da 799€ a 469€, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole liberarsi definitivamente della pulizia manuale senza compromessi sulla qualità, godendo di pavimenti sempre impeccabili con il minimo sforzo.

iRobot Roomba Plus 505 Combo è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all'avanguardia dotato di tecnologia ClearView Pro LiDAR per una mappatura precisa degli ambienti. Con 7000 Pa di aspirazione e panni DualClean con PerfectEdge, garantisce una pulizia profonda su ogni superficie, mentre la funzione SmartScrub elimina lo sporco ostinato con passaggi ripetuti.

Vedi offerta su Amazon