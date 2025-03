Jensen Huang aprirà il COMPUTEX 2025, novità in vista?

Mancano un paio di mesi a COMPUTEX 2025 e ora sappiamo chi aprirà le danze: Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, terrà la conferenza di apertura, raccontando le più recenti innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale e del computing accelerato.

Il discorso inaugurale si terrà lunedì 19 maggio alle 11:00 (ora locale taiwanese) presso il Taipei Music Center, corrispondente alle 4:00 del mattino in Italia. L'organizzazione ha già confermato che l'intervento sarà trasmesso in diretta streaming globale, con una replica disponibile successivamente sul sito ufficiale di COMPUTEX.

TAITRA (Taiwan External Trade Development Council), uno dei principali organizzatori della manifestazione, ha voluto fortemente la presenza di Huang come simbolo del legame sempre più stretto tra innovazione taiwanese e intelligenza artificiale. Non è casuale che il tema dell'edizione 2025 sia proprio "AI Next", a conferma della centralità dell'intelligenza artificiale nelle strategie di sviluppo tecnologico futuro.

Un ecosistema in rapida evoluzione

NVIDIA si è affermata come leader indiscusso nel settore dell'intelligenza artificiale, spingendo costantemente i confini dell'innovazione in diversi campi: dal computing accelerato all'AI fisica, dall'AI agentica alla scoperta scientifica. I partecipanti all'evento avranno l'opportunità di approfondire come l'azienda stia plasmando il futuro con l'AI, creando connessioni strategiche con i leader del settore per co-creare un domani migliore.

La manifestazione rappresenta da tempo una vetrina privilegiata dell'ecosistema tecnologico taiwanese, evolvendosi in una piattaforma fondamentale per i sistemi all'avanguardia essenziali per la scalabilità globale dell'AI. Durante l'evento, numerose aziende tecnologiche di primo piano presenteranno prodotti basati sulla tecnologia NVIDIA, contribuendo collettivamente alla rapida crescita dell'ecosistema tecnologico e dell'intelligenza artificiale.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati

COMPUTEX 2025 si svolgerà dal 20 al 23 maggio presso il Taipei Nangang Exhibition Center (padiglioni 1 e 2). La manifestazione ospiterà quasi 1.400 espositori distribuiti su 4.800 stand, focalizzandosi su tre filoni tematici principali: AI & Robotica, Tecnologie di Nuova Generazione e Mobilità Futura.

L'evento si conferma così come un crocevia fondamentale per comprendere le direzioni future del settore tecnologico, con particolare attenzione alle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nei diversi comparti industriali. Non mancheranno ovviamente anche tante novità del mondo hardware, che come sempre ogni anno vi racconteremo qui sulle nostre pagine, in diretta dalla fiera.