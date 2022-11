Si continua a parlare del problema inerente alla fusione del connettore a 16 pin presente sulle schede video GeForce RTX 4090 di NVIDIA. Già nel corso delle scorse settimane, vari esperti del settore hanno fornito la propria opinione sulle possibili cause di questo problema, effettuando vari test e arrivando ad alcune conclusioni.

Si era inizialmente pensato che il problema fosse da imputare alla piegatura del cavo in prossimità del connettore, sebbene Igor’s Lab abbia ipotizzato che l’adattatore presente in confezione potesse essere di scarsa qualità, come vi abbiamo riferito in questa precedente notizia. Infatti, lo stesso Wallossek, in seguito, ha affermato che evitare la saldatura dei connettori e utilizzare invece la crimpatura avrebbe consentito di ottenere una migliore integrità strutturale ed eliminare tutti i possibili inconvenienti dovuti alla saldatura. Un ulteriore approfondimento a opera di Steve Burke di Gamers Nexus ha inoltre messo in risalto che alcuni adattatori potrebbero non utilizzare cablaggi adatti.

Ora, anche Jonny Guru, esperto di alimentatori, si è espresso sulla questione, affermando che coloro che hanno avuto questo problema potrebbero non aver inserito completamente il connettore, il che avrebbe portato ad avere un piccolo spazio tra l’inserto e la presa. Per arrivare a tale conclusione, JonnyGuru ha collegato un alimentatore Corsair HX1500i con tre adattatori NVIDIA. Ha anche aggiunto un termistore per il monitoraggio e ha lavorato con fascette per infliggere gradi di curvatura inopportuni al cablaggio. Ha inoltre provato a causare danni ai connettori, in particolare all’integrità delle giunzioni saldate, ma, nonostante ciò, le temperature registrate, persino sotto carichi pesanti e sostenuti, non sono mai salite oltre i 53°C.

Photo Credit: Jonny Guru

Photo Credit: Jonny Guru

Analizzando le foto pubblicate in rete inerenti ai connettori bruciati, ha riflettuto sul problema, affermando che “qualsiasi connettore 12VHPWR piò potenzialmente bruciarsi perché qualsiasi connettore può essere difficile da inserire”, aggiungendo che il connettore a 16 pin è “molto difficile da inserire completamente”. Per cercare di ovviare alla situazione, JonnyGuru ha consigliato di applicare un po’ di grasso dielettrico al connettore.

Per il momento, NVIDIA sta continuando a indagare, ma non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale a riguardo.