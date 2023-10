Una RTX 4090 con 5 ventole a 2000 dollari, la prendereste?

La cinese Maxsun non è molto conosciuta nel nostro paese, ma non è nuova a schede video con soluzioni di raffreddamento particolari e (forse) innovative. Nelle scorse ore l’azienda ha presentato una RTX 4090 con 5 ventole per il raffreddamento, che debutterà sul mercato per 2000 dollari, 400 in più rispetto al prezzo della Founders Edition.

Ovviamente non dovete pensare a un dissipatore enorme con 5 ventole affiancate, sarebbe una soluzione senza alcun senso: l’azienda ha posizionato le due ventole aggiuntive in maniera intelligente, sul lato (o sopra, dipende come si guarda la scheda). Sono più piccole di quelle principali, ma dovrebbero contribuire a tenere al fresco tutti i componenti interni.

Se però da un lato cinque ventole dovrebbero migliorare il raffreddamento, dall’altro la rumorosità rimane un’incognita: le ventole piccole di solito ruotano a molti RPM generando parecchio rumore, quindi bisognerà capire come Maxsun è intervenuta per non rende la scheda fastistiosa.

Raffreddamento a parte, questa nuova RTX 4090 non ha particolari novità: troviamo una GPU AD102 con 16.384 CUDA core, frequenza fino a 2580MHz, TDP di 450 watt e 24GB di memoria a 21Gbps. Le uscite video a disposizione sono tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1, quindi anche qui niente di strano.

La frequenza di boost è “solo” il 2,4% superiore a quella consigliata da NVIDIA, perciò è probabile che le performance saranno in linea con quelle di qualsiasi altra RTX 4090 raffreddata ad aria sul mercato. Se però volete avere un’idea di come funziona questo particolare sistema di raffreddamento, qualche mese fa Gamers Nexus ha testato la RTX 4080 di Maxsun, anch’essa dotata di cinque ventole: trovate il video a questo indirizzo.