e chi ha fatto abbonamento a Microsoft 365 solo per poter mandare alcuni file al suo e book viene rimborsato? I consumatori come al solito lo prendono in saccoccia
Per me può perderle tutte le funzioni: per chi non lo sapesse, i libri che compera per il Kindle non sono suoi, sono solo in lettura, cioè gli ebook sono concessi in licenza e non realmente “venduti” in senso tradizionale.
Amazon non ha cancellato il Kindle, ma ci sono stati casi in cui ha rimosso da remoto ebook già acquistati (il caso più famoso riguarda copie di “1984” sparite dai dispositivi degli utenti).
Microsoft aveva uno store di ebook integrato in Windows 10 (tramite Microsoft Edge), che permetteva l’acquisto e la lettura di libri digitali.
Nel 2019 ha chiuso la libreria digitale: tutti gli ebook acquistati sono stati rimossi e agli utenti è stato offerto solo un rimborso.
C'è da pensare, per chi ha attiva questa funzione.
