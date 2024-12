La follia creativa invade il Case Mod World Series

La Cooler Master Case Mod World Series 2024 ha annunciato i vincitori nelle categorie Tower Mod e Scratch Build, premiando le creazioni più innovative nel modding di PC.

L'evento annuale organizzato da Cooler Master mette in mostra le abilità dei migliori modder di PC a livello mondiale, incoraggiando soluzioni creative e fuori dagli schemi. Quest'anno i progetti vincitori spaziano da eleganti case in legno a design ispirati a RoboCop, dimostrando l'alto livello di maestria raggiunto in questo settore.

I modder hanno dato prova di grande creatività e abilità tecnica

Nella categoria Scratch Build, il primo premio è andato a "Taiwan Five Timber" di Kuan Sheng Wu, un case realizzato utilizzando cinque tipi di legno tipici di Taiwan. Il progetto celebra le risorse naturali e la storia culturale dell'isola, minimizzando l'uso di plastica.

Al secondo posto si è classificato "ED-209" di Stefan, ispirato al drone di RoboCop. Il design modulare permette di smontare testa e gambe, mentre i componenti sono stati realizzati con resina e polvere di alluminio per un effetto realistico.

Per quanto riguarda i Tower Mod, il primo premio è stato assegnato a "RETROFUTURE" di Explore Modding. Basato sul case Cooler Master Qube 500, il progetto omaggia l'estetica retrofuturista degli anni '60 e '70 con dettagli interattivi e schermi integrati.

Al secondo posto troviamo "Project-STAGE" di Tim Malmborg, una rivisitazione del Masterframe 700 che integra un proiettore Samsung e array di altoparlanti stereo.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il terzo classificato è "BOX 37" di Rúben Ferreira, caratterizzato da un meccanismo per sollevare il radiatore della GPU e garantire un migliore flusso d'aria.

Complessivamente, i progetti premiati dimostrano l'alto livello di innovazione e maestria raggiunto dai migliori modder di case per PC a livello mondiale. La Cooler Master Case Mod World Series si conferma una vetrina importante per le creazioni più folli e ingegnose in questo settore in continua evoluzione.