La "pasta termica AI" di Cooler Master era solo un grosso errore di traduzione

### La "pasta termica AI" di Cooler Master: un errore di traduzione

Recentemente, Cooler Master ha attirato l'attenzione con l'annuncio della sua "pasta termica AI" al punto che l'azienda stessa ha dovuto chiarire la situazione e spiegare che non si tratta di "magia nera tecnologica".

L'IA sta ormai permeando tutti gli aspetti del mondo tecnologico. Dai modelli di linguaggio che alimentano il software alle NPU presenti nei PC, c'è poco che non sia stato toccato da questa nuova ondata tecnologica.

La pasta termica è progettata per aiutare a raffreddare i chip AI e non contiene minuscole unità di elaborazione neurale (NPU).

Tuttavia, quando Cooler Master ha annunciato il rilascio di una "pasta termica AI", molte persone hanno reagito con scetticismo e curiosità. Successivamente, però, Cooler Master ha chiarito che l'affermazione era dovuta a un semplice errore di traduzione.

Secondo quanto riportato da Tom's Hardware USA, Cooler Master aveva dichiarato che il suo prodotto Cryofuze 5 sarebbe stato una "pasta termica AI". Questo ha portato alcuni a pensare che l'azienda stesse affermando che la pasta contenesse piccole NPU che aoutassero a dissipare il calore.

In realtà, Cooler Master voleva semplicemente pubblicizzare che la sua pasta termica è ideale per raffreddare l'hardware impegnato in processi basati sulla IA.

La pasta, infatti, non ha alcuna capacità di "pensare", ma offre un "ampio intervallo di temperatura" che permette di mantenere i chip AI al fresco. Questo tipo di fraintendimento è comune con i traduttori automatici, ma ciò non ha impedito agli utenti di creare meme a riguardo.

Anche se questa svista si è rivelata un semplice errore, non sminuisce l'impatto dell'IA nel settore tecnologico, vista la moltitudine di integrazioni di IA bizzarre che vengono lanciate sul mercato quotidianamente.

In conclusione, la "pasta termica AI" di Cooler Master è stata un errore di traduzione e non un'invenzione rivoluzionaria. Tuttavia, l'episodio sottolinea quanto rapidamente l'IA stia entrando in ogni aspetto della tecnologia, portando gli utenti finali a distinguere sempre meno cosa sia effettivamente realizzabile con l'intelligenza artificiale.