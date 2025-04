La potenza per una migliore IA arriva sui Chromebook, ecco MediaTek Kompanio Ultra

MediaTek ha svelato oggi il Kompanio Ultra, un nuovo processore destinato a segnare una svolta significativa nel panorama dei Chromebook ad alte prestazioni e potenziati dall'intelligenza artificiale. Sfruttando la consolidata esperienza di MediaTek, questa nuova piattaforma promette di portare eccezionali capacità di intelligenza artificiale on-device, prestazioni computazionali superiori e un'efficienza energetica definita "leader di settore" sui più recenti dispositivi Chromebook Plus.

Il lancio del Kompanio Ultra rappresenta un passo strategico per MediaTek, consolidando la sua posizione anche nel mercato dei computer portatili basati su ChromeOS, un segmento in continua crescita che richiede soluzioni sempre più potenti ed efficienti.

"Il Kompanio Ultra sottolinea il nostro impegno nel fornire prestazioni computazionali ed efficienza rivoluzionarie, un ambito in cui MediaTek ha dimostrato leadership nel settore del mobile computing per molti anni", ha affermato Adam King, Vice President & General Manager of Computing and Multimedia Business di MediaTek. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con Google per garantire che i più recenti dispositivi Chromebook Plus possano beneficiare di capacità AI on-device di nuova generazione, prestazioni per watt superiori e un'esperienza multimediale immersiva".

Questo nuovo chip si posiziona come il processore per Chromebook più potente mai realizzato da MediaTek fino ad oggi.

Un elemento chiave è l'integrazione di una potenza di elaborazione AI pari a 50 TOPS (Tera Operations Per Second), abilitando esperienze di intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo. Grazie alla NPU (Neural Processing Unit) di ottava generazione di MediaTek, gli utenti potranno sperimentare l'automazione delle attività in tempo reale, un'informatica personalizzata e flussi di lavoro potenziati dall'IA senza interruzioni. Cruciale è la capacità di elaborazione locale, che garantisce maggiore velocità, sicurezza ed efficienza, oltre a supportare carichi di lavoro AI anche senza una connessione Internet attiva, un vantaggio non indifferente per la produttività in mobilità.

Realizzato con l'avanzato processo produttivo a 3nm, una tecnologia all'avanguardia che consente maggiore densità di transistor e migliore efficienza energetica, il Kompanio Ultra vanta un'architettura CPU "all-big-core". Questa architettura include un processore Arm Cortex-X925 con clock fino a 3,62GHz, progettato per offrire prestazioni single-thread e multi-thread di alto livello. Che si tratti di gestire applicazioni intensive come l'editing video, la creazione di contenuti o il gaming ad alta risoluzione, questo processore promette prestazioni fluide, prive di lag e ottime capacità multitasking, permettendo agli utenti di passare da un'applicazione all'altra con estrema reattività.

La stretta collaborazione con Google è stata fondamentale per ottimizzare il Kompanio Ultra per l'ecosistema ChromeOS, in particolare per i dispositivi Chromebook Plus, che rappresentano la fascia premium del mercato.

"Siamo entusiasti di questo nuovo passo nella nostra partnership con MediaTek", ha dichiarato John Solomon, VP and GM, ChromeOS and Google for Education di Google. "Il Kompanio Ultra aprirà nuove strade per le funzionalità di intelligenza artificiale on-device sui dispositivi Chromebook Plus, offrendo al contempo un'eccezionale efficienza energetica per quelle ore extra cruciali quando si è in movimento".

Progettato per soddisfare le esigenze di carichi di lavoro elevati e aiutare le persone a essere più produttive, il Kompanio Ultra pone una forte enfasi sull'efficienza energetica. MediaTek promette una durata della batteria che copre l'intera giornata, senza sacrificare le prestazioni. Questo risultato è ottenuto grazie a una gestione avanzata dell'alimentazione e a grandi cache on-chip che ottimizzano l'utilizzo dell'energia, consentendo agli utenti di lavorare, guardare contenuti in streaming e giocare più a lungo con una singola carica.

Le capacità del nuovo processore si estendono anche all'intrattenimento e al multitasking avanzato. Il Kompanio Ultra supporta la connessione di fino a due display esterni con risoluzione 4K, ampliando significativamente lo spazio di lavoro digitale. Inoltre, integra un'elaborazione audio Hi-Fi avanzata per garantire chiamate cristalline e un suono immersivo durante la riproduzione multimediale.

Sul fronte della connettività, il chip è all'avanguardia con il supporto per lo standard Wi-Fi 7, che offre velocità ultra-rapide, bassa latenza, una portata superiore e una maggiore affidabilità della connessione wireless, aspetti fondamentali per un'esperienza online fluida e senza interruzioni.

Pensato per essere integrato in Chromebook eleganti e sottili, il Kompanio Ultra è progettato per consentire un funzionamento silenzioso e fresco, contribuendo alla realizzazione di dispositivi leggeri e portatili, migliorando così l'esperienza utente complessiva.

Gli appassionati e i professionisti interessati a questa nuova generazione di Chromebook non dovranno attendere molto. MediaTek ha annunciato che i primi Chromebook equipaggiati con il processore Kompanio Ultra saranno disponibili sul mercato nei prossimi mesi. Questo lancio segna un momento importante per l'ecosistema Chromebook, alzando l'asticella delle prestazioni, dell'intelligenza artificiale e dell'efficienza energetica per questa categoria di dispositivi. Per ulteriori dettagli sul portafoglio Kompanio di MediaTek, è possibile visitare il sito ufficiale dell'azienda.