L'account Microsoft diventerà obbligatorio anche su Windows 10?

Microsoft sta incrementando gli sforzi per incoraggiare gli utenti di Windows 10 a passare dagli account locali agli account Microsoft. Un recente aggiornamento per gli Insider di Windows 10 ha introdotto notifiche che spingono a tale cambiamento, evidenziando i benefici come la sincronizzazione dei contenuti e la maggiore sicurezza.

Come rilevato da Neowin, la build 19045.4353 di Windows 10 è andata in roll-out un paio di giorni fa e, sebbene non ci sia alcun aggiornamento particolarmente interessante, questa versione dell'OS ha iniziato a mostrare notifiche che invitano ad abbandonare gli account locali a favore di un account Microsoft.

L'aggiornamento avvia il rollout delle notifiche relative agli account Microsoft in Impostazioni > Home. L'account Microsoft collega Windows alle applicazioni Microsoft ed esegue il backup di tutti i dati, oltre ad aiutare a gestire gli abbonamenti. È inoltre possibile aggiungere ulteriori passaggi di sicurezza per evitare di essere bloccati dal proprio account.

La notifica che compare nel menù impostazioni presenta il seguente testo:

"Accedi al tuo account Microsoft: Potrai eseguire il backup dei tuoi file e delle tue foto per mantenerli più sicuri".

C'è anche un pulsante di accesso corrispondente e, sebbene ci sia un'opzione per eliminare la notifica, non è possibile sapere con quale frequenza verrà visualizzata.

L'aggiornamento si inserisce in un contesto più ampio che riguarda alcune modifiche effettuate da Microsoft che, di recente, ha ricevuto critiche per il rallentamento delle prestazioni del menu Start. Microsoft ha sempre mostrato un certo astio verso gli account locali, sottolineando vantaggi come la sincronizzazione dei contenuti tra diversi dispositivi e l'accesso a funzionalità avanzate come Copilot. Tuttavia, molti utenti tentano di aggirare questo requisito a causa di preoccupazioni legate alla privacy e alla sicurezza.

È chiaro che Microsoft sarà più insistente nel promuovere gli account Microsoft nel prossimo futuro, quindi sarà interessante vedere se ci sarà un aumento delle reazioni negative da parte degli utenti su questo tema, ma pensiamo di conoscere già la risposta. Questo, tuttavia, potrebbe non bastare a far desistere l'azienda dal promuovere la sottoscrizione di un account Microsoft.