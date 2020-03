Laplink mette a disposizione PCmover gratuitamente per facilitare lo Smart Working

Le misure precauzionali imposte a causa del coronavirus COVID-19 stanno costringendo molti di noi a lavorare da casa. Non tutti però hanno i mezzi necessari per farlo, soprattutto quando si parla di programmi che spesso sono installati solamente sulle postazioni che abbiamo in ufficio: per questo motivo alcune aziende, tra cui Laplink, hanno deciso di mettere a disposizione i propri software gratuitamente, così da facilitare il lavoro e aiutare chi è costretto a operare in remoto.

Laplink ha infatti deciso di offrire a tutti coloro con un computer dotato di sistema operativo Microsoft Windows il proprio software PCmover gratuitamente o a prezzo scontato, a seconda dell’edizione che si vuole utilizzare. In particolare, gli utenti potranno effettuare il download gratuito della versione ad uso personale, mentre chi necessita del software per un utilizzo commerciale potrà acquistarlo al prezzo scontato di 15,95 euro, una cifra il 33% inferiore rispetto ai 23,95 euro di listino.

Ma cosa fa di preciso PCMover, il software sviluppato da Laplink e ora in promozione? In breve, una volta che il programma viene scaricato e installato su due computer, in maniera totalmente automatica trasferisce file, impostazioni e profili utente da una macchina all’altra. Questo consente di risparmiare il tempo che solitamente si perde quando bisogna riconfigurare il sistema e trasferire tutti i propri file dal vecchio computer al nuovo. La versione commerciale è anche in grado di trasferire tutti i programmi, senza bisogno che li reinstalliate voi a mano, uno per uno.

La versione ad uso personale di PCMover (che ricordiamo ora è disponibile gratuitamente anziché a 23,95 euro) può essere utilizzata su due computer che non appartengono a un dominio. Se avete bisogno di trasferire file e quant’altro su diversi computer che, al contrario, appartengono allo stesso dominio, avrete bisogno della versione commerciale del software, disponibile all’acquisto scontata del 33% grazie all’iniziativa di Laplink.

“In un momento come questo, Laplink vuole fare il possibile per aiutare” ha dichiarato Thomas Koll, CEO di Laplink. “Dall’ufficio casalingo alla grande azienda, un’emergenza come il COVID-19 lascia spazio a molti dubbi, specialmente riguardo a quanto gli impiegati rimarranno produttivi essendo costretti a lavorare da casa. Vogliamo togliere almeno uno di questi dubbi e fornire uno strumento affidabile che permette di configurare e rendere un PC operativo velocemente. Laplink si dedica alla semplificazione del processo di trasferimento dati, siamo desiderosi di poter fare la nostra parte con questa offerta dedicata a tutti coloro che hanno necessità di migliorare i propri PC casalinghi, così da rimanere produttivi”.

Se anche voi avete la necessità di configurare da zero un nuovo computer per essere in grado di lavorare da casa senza difficoltà e state cercando un sistema per farlo velocemente, PCmover potrebbe essere il software che fa al caso vostro. Vi ricordiamo nuovamente che, grazie all’iniziativa di Laplink, il programma può essere scaricato gratuitamente per uso personale oppure, nel caso abbiate necessità di configurare i PC dei vostri dipendenti, la versione commerciale può essere acquistata a soli 15,95 euro, il 33% in meno rispetto al prezzo di listino.

