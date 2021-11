Le APU Ryzen 5000 arrivano sui nuovi notebook HP

HP (come riportato da momomo_us) ha elencato brevemente un paio di APU AMD Ryzen 5000 per dispositivi mobili. A giudicare dai nomi dei modelli, i misteriosi processori dovrebbero appartenere alla famiglia Barcelo, il presunto aggiornamento di Cezanne.

Credit: AMD

AMD ha creato un po’ di confusione quando ha rivisto le sue APU Ryzen 4000 (Renoir). Invece di lanciare le APU aggiornate (Lucienne) sotto la famiglia Ryzen 4000, AMD ha scelto di utilizzare la gamma Ryzen 5000 in un momento in cui aveva già lanciato la linea Ryzen 5000 (Cezanne). Per questa generazione, sembrerebbe che l’azienda mantenga i modelli aggiornati all’interno della stessa famiglia (Ryzen 5000). Stranamente, questo significa che la gamma Ryzen 5000 è ora composta da tre diverse serie di processori: Lucienne (Zen 2), Cezanne (Zen 3) e Barcelo (Zen 3).

Lucienne ha apportato numerosi miglioramenti rispetto a Renoir, tra cui un controller di memoria leggermente rielaborato, un controllo della tensione del core individuale e grafica integrata più veloce – solo per citarne alcuni. Non è chiaro se Barcelo porterà un ricco set di caratteristiche come Lucienne. Purtroppo, HP non ha mostrato le specifiche per i chip Barcelo, quindi dovremo fare alcune ipotesi plausibili.

Processore Core/Thread Base/Boost Clock (GHz) L3 Cache (MB) TDP (W) Ryzen 7 5825U 8 / 16 ? 16 15 Ryzen 7 5800U 8 / 16 1.9 / 4.4 16 15 Ryzen 5 5625U 6 / 12 ? 16 15 Ryzen 5 5600U 6 / 12 2.3 / 4.2 16 15 Ryzen 3 5452U 4 / 18 ? 8 15 Ryzen 3 5400U 4 / 18 2.6 / 4.0 8 15

Ryzen 7 5825U, Ryzen 5 5625U e Ryzen 3 5452U dovrebbero essere, rispettivamente, le versioni aggiornate di Ryzen 7 5800U, Ryzen 5 5600U e Ryzen 4 5400U. Chiaramente, si tratta di componenti della serie U, il che significa che sono limitati a 15W per impostazione predefinita. Tuttavia, AMD offre ai suoi partner un margine di manovra tra 10 e 25 W. A meno che AMD non abbia cambiato la sua strategia sui chip Ryzen mobile, Barcelo avrà lo stesso numero di core e la stessa cache L3 di Cezanne. Parliamo quindi di otto e sei core Zen 3 per Ryzen 7 5825U e Ryzen 5 5625U, rispettivamente, e quattro core Zen 3 per Ryzen 3 5452U. Tutti e tre i processori sono ovviamente dotati di supporto per il multithreading simultaneo (SMT).

In termini di cache L3, Ryzen 7 5825U e Ryzen 5 5625U avranno probabilmente 16MB, mentre il Ryzen 3 5452U si limiterà a 8MB. Per fare un confronto, Lucienne aveva in genere un clock da 1 a 2 GHz superiore a Renoir e possiamo presumere che Barcelo introdurrà aumenti simili. Le APU utilizzeranno ancora GPU Vega, ma potenzialmente presenteranno velocità di clock migliorate. L’ultima volta che abbiamo visto Barcelo su una presunta roadmap AMD, si diceva che le APU a 7nm sarebbero arrivate sul mercato nel 2022. La comparsa dei prodotti HP, ora rimossi, implicano che il debutto di Barcelo dovrebbe essere vicino, forse anche all’inizio del 2022.