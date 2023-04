È da parecchio che vi parliamo dei prossimi chip Intel, nome in codice Meteor Lake, che introdurranno diverse novità sostanziali rispetto agli odierni Alder Lake e Raptor Lake, in quanto, oltre all’utilizzo di un design MCM (Multi Chip Module), faranno per la prima volta uso della tecnologia di packaging 3D Foveros. Inoltre, sembra che i processori avranno una cache L4, grazie agli indizi individuati in una nuova patch Linux.

Nella descrizione si legge: “Su MTL, GT non può più allocare su LLC – solo la CPU può. Questo, insieme all’aggiunta del supporto per chiamate cache ADM/L4, richiede un aggiornamento della tabella MOCS/PAT“. Tuttavia, la patch non specifica a cosa ci si riferisca con “ADM”, ma potrebbe trattarsi della cache L4. Il codice, purtroppo, non rivela neppure le dimensioni di questa misteriosa ADM. La prima implementazione di eDRAM (DRAM incorporata) da parte di Intel risale a Haswell e serviva come cache L4 per la CPU e iGPU, ma Intel ha continuato questa pratica fino a Coffee Lake.

Photo Credit: Intel

Un’altra scoperta interessante è che Intel sembra aver bloccato l’accesso dell’iGPU di Meteor Lake alla cache LLC (last level cache). Secondo le note degli sviluppatori della patch Linux, “su MTL, GT non è più allocato su LLC, impostato su has_llc=0.” LLC corrisponde alla cache con il numero più alto nel processore, tipicamente la L3. Tuttavia, la patch Linux afferma che solo i core della CPU su Meteor Lake possono attingere alla LLC. In pratica, il design dovrebbe essere simile alle APU AMD Ryzen, dove i core della CPU e l’iGPU non condividono la stessa cache.

La gerarchia delle cache va da L1 a L4, ma la maggior parte dei processori si ferma a L3 perché la velocità diminuisce scendendo di livello. Le cache di livello inferiore sono più ampie e quindi aumentano le possibilità di cache hit. Il problema principale è che accedere alle cache inferiori, come L3 o addirittura L4, richiede più tempo; pertanto, al di fuori della GPU integrata, sono pochi gli scenari in cui la cache L4 aiuta le prestazioni del sistema.

Ricordiamo che le CPU Meteor Lake dovrebbero arrivare sul mercato nella seconda metà di quest’anno, andandosi a scontare con i futuri chip AMD, come Dragon Range (Zen 4 + RDNA 2), Phoenix (Zen 4 + RDNA 3), nonché Rembrandt-R e Barcelo-R.