Le luci RGB danneggiano il backplate delle GPU, scatta l'allarme

Nell'ambito dell'informatica e della tecnologia, emergono di tanto in tanto dei problemi inaspettati capaci di mettere alla prova utenti e produttori. Recentemente, su Reddit, è emerso un caso emblematico che ha coinvolto diverse schede video RTX, un problema insolito e alquanto curioso. Due utenti, nel giro di 24 ore, hanno condiviso delle testimonianze riguardanti le loro GPU RTX, le quali avrebbero mostrato segni di bruciatura sui backplate. Questa condizione, a prima vista misteriosa, sarebbe stata causata da un fattore sorprendente: l'illuminazione RGB delle memorie RAM.

La questione solleva interrogativi peculiari riguardanti l'interazione tra diverse componenti hardware all'interno di un sistema informatico. In particolare, si ipotizza che alcuni diodi emettenti luce possano generare radiazioni UV, particolarmente dannose in combinazione con materiali di bassa qualità. Benché la maggior parte delle lampade presenti sul mercato non dovrebbe teoricamente emettere raggi UV, si nota come luci con un alto indice di resa cromatica (CRI) possano produrre luce nell'ambito dello spettro ultravioletto, specificatamente tra i 375 e 400 nm.

Resta da chiarire se la causa dei danni ai backplate sia imputabile direttamente all'esposizione agli UV o piuttosto al calore derivante dai diodi stessi. Qualora fosse il calore la causa principale, il fenomeno potrebbe risultare più comune di quanto si pensi, soprattutto in presenza di altre fonti di calore significative, quali ad esempio i drive SSD ad alte prestazioni.

Le segnalazioni finora pervenute riguardano modelli specifici: MSI RTX 3080 (due casi segnalati) e Gigabyte RTX 4080. Un caso analogo è stato riferito anche per una GTX 1080 Ti, con un processo di deterioramento che si è esteso su un arco di cinque anni. Un utente, dopo aver sostituito la propria GPU, ha notato segni di bruciatura simili sulla nuova unità, portandolo a sospettare fortemente che la fonte del problema fosse l'illuminazione RGB delle sue memorie RAM.

Questo fenomeno non solo sottolinea l'importanza di utilizzare materiali di alta qualità nelle componenti hardware, ma pone anche l'accento sui potenziali rischi insiti nell'uso di sistemi di illuminazione ad alta intensità nei computer. Al momento, come anticipato, la situazione non è chiara e non vogliamo creare nessun genere di allarmismo: le cause possono essere molteplici e non da imputare ai singoli costruttori o modelli, sicuramente nell'arco delle prossime settimane seguiranno aggiornamenti sui thread di discussione su Reddit.