Le novità di HP che cambieranno il mondo della stampa, a casa e in ufficio

All'evento "HP Imagine Italy Edition", HP ha presentato le ultime novità lanciate in occasione di "HP Imagine 2024" tenutasi a Palo Alto, affiancandole a una selezione di soluzioni di stampa già disponibili oggi nella propria offerta. L’incontro ha rappresentato un’opportunità per esplorare l’evoluzione tecnologica dell’azienda e il suo impegno nel supportare la transizione verso ambienti di lavoro sempre più ibridi e digitalizzati.

Le nuove proposte di HP mirano a soddisfare una vasta gamma di esigenze, che spaziano dalle piccole e medie imprese, con prodotti che ottimizzano la produttività e semplificano la gestione dei documenti, fino agli utenti domestici, per i quali sono state introdotte soluzioni accessibili e tecnologicamente avanzate, con un occhio di riguardo anche alla sostenibilità.

HP LaserJet Pro MFP 3302fdw: alte prestazioni e sostenibilità per piccole imprese

HP LaserJet Pro MFP 3302fdw rappresenta una delle principali innovazioni di HP per il segmento delle piccole imprese. Questo modello multifunzione è stato, infatti, progettato per garantire alte prestazioni in un design compatto, particolarmente indicato per uffici che richiedono affidabilità e velocità di stampa. Dotata di tecnologia TerraJet, la stampante offre una riduzione significativa del consumo di energia (-27%) e di plastica (-28%) nelle cartucce, dimostrando come HP continui a puntare su soluzioni che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità aziendale.

Con una velocità di stampa di 25 pagine al minuto e la possibilità di eseguire stampe fronte/retro automatiche, HP LaserJet Pro MFP 3302fdw è ideale per chi deve gestire volumi elevati di stampa in bianco e nero. Il dispositivo include un alimentatore automatico di documenti da 50 fogli, semplificando i processi di scansione e copia. Inoltre, il Wi-Fi dual band con ripristino automatico consente di mantenere una connessione stabile e affidabile, evitando interruzioni durante il lavoro. A completare il pacchetto, HP Wolf Pro Security garantisce una protezione avanzata contro minacce informatiche e malware, rendendo la stampante una scelta sicura per qualsiasi ambiente aziendale.

HP OfficeJet 9130b: efficienza e versatilità per l’ufficio moderno

Per le piccole e medie imprese che necessitano di una soluzione tutto-in-uno, HP OfficeJet 9130b si dimostra una scelta altamente versatile. Questa stampante multifunzione integra stampa, scansione, copia e fax in un solo dispositivo, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza operativa. Grazie alla connettività wireless e cablata, è facile integrarla in qualsiasi rete aziendale, offrendo agli utenti la possibilità di stampare da smartphone, tablet o PC attraverso applicazioni come HP Smart e Apple AirPrint.

Un ampio touchscreen a colori semplifica la gestione delle funzioni della stampante, mentre la capacità del vassoio di alimentazione da 250 fogli riduce la necessità di ricariche frequenti. La funzione di stampa fronte/retro automatica consente di risparmiare carta, rendendo HP OfficeJet 9130b una soluzione sostenibile e conveniente per l’ufficio. Inoltre, la scansione duplex permette di digitalizzare entrambi i lati di un documento in una sola passata, migliorando la produttività e riducendo i tempi operativi.

HP Smart Tank 5105 Wireless All-in-One: stampa domestica sostenibile e affidabile

Pensata per il mercato domestico, HP Smart Tank 5105 Wireless All-in-One offre una soluzione di stampa accessibile e sostenibile. Questa stampante multifunzione è dotata di un sistema a serbatoio di inchiostro che riduce notevolmente i costi operativi rispetto ai modelli tradizionali con cartucce. La tecnologia HP Auto-on/Auto-Off consente un risparmio energetico, mentre la ricarica del serbatoio di inchiostro è semplice e priva di fuoriuscite grazie ai flaconi identificati per colore.

Con la connessione wireless avanzata, inclusa la funzionalità Wi-Fi dual-band, la Smart Tank 5105 è ideale per chi ha bisogno di gestire attività di stampa, scansione e copia direttamente da dispositivi mobili. L'integrazione con l'app HP Smart, tra le migliori della categoria, rende il controllo del dispositivo ancora più intuitivo, permettendo agli utenti di monitorare i livelli di inchiostro e di gestire le stampe in remoto. Inoltre, la stampante vanta un design sostenibile, con il 45% delle parti in plastica riciclata, certificazioni EPEAT Silver ed Energy Star, rendendola un’opzione ecologica per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale.

HP ENVY 6100-6500 Series: il futuro della stampa fotografica domestica

Durante l’evento globale "HP Imagine 2024" a Palo Alto, HP ha presentato la nuova serie HP ENVY 6100-6500, una linea di stampanti che rappresenta il futuro della stampa domestica. Questa famiglia di dispositivi si distingue per la capacità di offrire stampe fotografiche di alta qualità, supportando la gamma di colori P3, che garantisce una fedeltà cromatica superiore rispetto ai tradizionali standard sRGB. Ciò consente agli utenti di ottenere stampe true-to-screen, ossia una perfetta riproduzione dei colori visualizzati sui dispositivi, senza compromessi in termini di intensità o luminosità.

Una delle principali innovazioni della serie ENVY è la possibilità di eseguire la stampa fotografica automatica su due lati, un’esclusiva HP nel mercato delle stampanti domestiche, che consente di personalizzare entrambi i lati delle fotografie. Queste funzionalità, combinate con un design elegante e sostenibile – realizzato con 60% di plastica riciclata – fanno della serie ENVY 6100-6500 la soluzione ideale per famiglie e appassionati di fotografia, anche se al momento non disponibile sul mercato italiano.

Le soluzioni di stampa presentate da HP durante l’evento “HP Imagine Italy Edition” offrono una visione chiara del futuro della stampa: dispositivi progettati per ambienti di lavoro ibridi e caratterizzati da una forte attenzione alla sostenibilità. Dai modelli multifunzione per le piccole imprese, come HP LaserJet Pro MFP 3302fdw e HP OfficeJet 9130b, alle soluzioni domestiche avanzate come HP Smart Tank 5105 e la serie ENVY 6100-6500, HP continua a innovare, offrendo prodotti che migliorano la produttività, garantiscono sicurezza e contribuiscono alla salvaguardia ambientale.