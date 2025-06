In occasione del celebre NO IVA di Mediaworld, molti staranno valutando le offerte per acquistare un nuovo tablet senza sforare il budget. Tuttavia, in questo periodo dell'anno l’offerta più conveniente non arriva da Mediaworld, bensì da Amazon. Infatti, proprio sul colosso dell’e-commerce potete acquistare il Lenovo Tab M11 a soli 138 euro, un prezzo che batte nettamente la concorrenza, perfino durante eventi promozionali tanto attesi.

Lenovo Tab M11, chi dovrebbe acquistarlo?

Parliamo di uno dei migliori tablet entry level attualmente sul mercato, perfetto per l’intrattenimento quotidiano, lo studio o anche la produttività leggera. Il Lenovo Tab M11 offre un display IPS da 10,95 pollici con risoluzione FullHD+ WUXGA (1920x1200) e luminosità di 400 nits, capace di restituire immagini nitide e brillanti in ogni condizione di luce. È una scelta ideale per chi cerca qualità visiva senza compromessi, pur restando in una fascia di prezzo contenuta.

Il design è un altro punto di forza: sottile appena 7,55 mm e con un peso di soli 465 grammi, questo tablet vanta una scocca in alluminio resistente e leggera, perfetta per essere trasportata ovunque senza fatica. Inoltre, con 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite MicroSD Card (con supporto exFAT), avrete tutto lo spazio necessario per archiviare app, file multimediali e documenti senza pensieri.

Sotto la scocca batte un cuore potente: una CPU octa-core MediaTek Helio G88, affiancata da una batteria ottimizzata per durare tutto il giorno. Questo significa prestazioni fluide, anche con app più pesanti o multitasking, e un'autonomia che vi accompagna fino a sera senza la necessità di ricaricare. A 138 euro, è difficile trovare di meglio: se state pensando di acquistare un nuovo tablet, il consiglio è chiaro, non lasciatevelo scappare su Amazon.

