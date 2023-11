Le porte USB del Mac rivelano l'acqua, la novità di Apple

La garanzia limitata di Apple non copre i danni causati da liquidi, anche per quei prodotti resistenti all'acqua quali l'iPhone, l'Apple Watch e alcuni modelli di AirPods.

Per rilevare l'esposizione a liquidi all'interno dei Mac, Apple ha introdotto un nuovo sistema chiamato "liquiddetectiond" all'interno di macOS Sonoma 14.1. Questo sistema è in grado di identificare se un Mac è stato esposto a liquidi analizzando le porte USB-C.

Il "liquiddetectiond" è descritto come un sistema per la "Rilevazione di Liquidi e Mitigazione della Corrosione". Questo sistema funziona in background e raccoglie dati sull'eventuale presenza di liquidi nelle porte USB-C del Mac.

Anche iPhone e iPad dispongono di un sistema simile che avvisa gli utenti quando viene rilevato liquido nel connettore, consentendo loro di staccare immediatamente il cavo di ricarica per prevenire danni.

Apple

Tuttavia, nel caso dei Mac, sembra che questo sistema sia utilizzato principalmente per scopi analitici e non abbia funzionalità dirette per gli utenti finali, ma ciò non esclude che potrebbe essere utilizzato dai tecnici per determinare se un Mac è idoneo a una riparazione gratuita.

Apple già utilizza Indicatori di Contatto con Liquidi (LCI) all'interno di alcuni dei suoi dispositivi, come i MacBook e i più recenti modelli di tastiere wireless. Questi indicatori cambiano colore quando entrano in contatto con liquidi, fornendo un segnale visivo che indica l'esposizione a liquidi.

L'introduzione del sistema "liquiddetectiond" nelle porte USB-C è un ulteriore passo per garantire che i tecnici possano stabilire con certezza se un Mac è stato esposto a liquidi.

Al momento non è chiaro se questo sistema funzioni su tutti i Mac con l'ultima versione di macOS o se richieda requisiti hardware specifici, quali i più recenti chip della famiglia M3.