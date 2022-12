Dopo l’incredibile esplosione della domanda di schede video durante la pandemia di COVID-19, dato che molto più persone si sono trovate a rimanere in casa a giocare, senza contare coloro che hanno ben pensato di sfruttare le GPU per guadagnare dal mining di Ethereum (prima del recente passaggio dal paradigma Proof Of Work a quello Proof Of Stake), il mercato ha visto una decisa contrazione nel 2022 che ha portato anche a una diminuzione dei prezzi, eccessivamente aumentati nel corso degli ultimi due anni e arrivati ben al di sopra di quelli consigliati.

Stando ai dati di Jon Peddie Research, sembra che le spedizioni di schede grafiche abbiano raggiunto il minimo degli ultimi vent’anni nel terzo trimestre 2022. Infatti, in totale sono state inviate circa 6,9 milioni di schede desktop e un numero simile di quelle per notebook. AMD, Intel e NVIDIA hanno spedito circa 14 milioni di GPU per desktop e laptop, con un calo del 42% rispetto all’anno precedente, mentre le spedizioni di GPU integrate sono state circa di 61,5 milioni di unità nello stesso lasso di tempo.

Photo Credit: Jon Peddie Research/Tom's Hardware

Nonostante l’evidente rallentamento, NVIDIA non solo ha continuato a mantenere il suo dominio, ma ha addirittura aumentato la sua quota di mercato, ora giunta all’86%, la più alta di sempre. AMD, invece, ha assistito al fenomeno inverso, tanto che ha perso circa il 10%, registrando la quota di mercato più bassa da un paio di decenni a questa parte, mentre Intel ha conquistato il 4% del mercato delle GPU desktop (un risultato niente male visto il suo recente ingresso con la linea Arc Alchemist).

Tuttavia, è un po’ difficile confrontare i dati attuali con il mercato delle schede video dei primi anni 2000, in quanto il numero di prodotti in ambito notebook era molto inferiore rispetto a quello attuale. Di conseguenza, è più ragionevole pensare che le vendite di schede video siano più o meno in linea rispetto a quelli di circa 15-17 anni fa. Jon Peddie Research ha ricordato che il calo delle vendite di GPU nel terzo trimestre è stato il più significativo dalla recessione del 2009.