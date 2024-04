Nvidia, la serie 5000 potrebbe arrivare prima del previsto

Le CPU Zen 5 di AMD non sono le uniche a sorprendere per la loro imminente disponibilità sul mercato. Infatti, risulta che anche la data di rilascio della Nvidia RTX 5090 potrebbe essere molto più vicina di quanto previsto inizialmente. Le ultime stime indicano una possibile presentazione delle nuove schede video gaming di Nvidia, denominate Blackwell, in occasione del Computex che si terrà a giugno 2024. Tuttavia, c'è un aspetto da considerare attentamente.

Nonostante il suo elevato costo, la GeForce RTX 4090 rimane la GPU più performante disponibile sul mercato, mantenendo il primato dal momento del suo lancio nel 2022. Questo posizionamento di mercato solleva interrogativi sul motivo che spingerebbe Nvidia a introdurre la nuova RTX 5090 in anticipo rispetto alle attese.

Una risposta a questa domanda è stata fornita da fonti consultate dal noto leaker Moore’s Law is Dead (MLID). La necessità di Nvidia di immettere sul mercato i suoi prodotti enterprise basati sulla stessa architettura GPU Blackwell delle future GPU gaming per competere efficacemente con i nuovi prodotti di Machine Learning (MI) annunciati da AMD, sarebbe il motivo principale del lancio anticipato. Questa strategia consentirà di rivelare implicitamente le specifiche delle varianti gaming, considerando che entrambe saranno basate sugli stessi chip.

Un insider di Nvidia ha confidato a MLID che il lancio dei prodotti Blackwell, sia per l'ambito enterprise che gaming, è fortemente connesso. Con la presentazione delle edizioni Blackwell delle serie RTX 6— e B40, verrebbe naturale per il pubblico dedurre le specificazioni delle varianti gaming, data l'identità dei chip utilizzati. Questa situazione spinge Nvidia ad accelerare il lancio dei modelli GB202 e GB203 per mantenere il passo con i prodotti MI di AMD, i quali, nonostante i limiti produttivi, offrono una notevole quantità di memoria a un prezzo competitivo.

Le prima GPU RTX 5000 dovrebbero arrivare prima della fine dell'anno ma la data è ancora incerta

Le date indicate da una fonte interna parlano del possibile arrivo della RTX 5090 e della RTX 5080 già nel quarto trimestre del 2024, o persino, con una minore probabilità, verso la fine del terzo trimestre. Inoltre, un distributore ha confermato la probabile uscita della serie RTX 5000 entro il terzo o quarto trimestre dell'anno, esprimendo però diversi dubbi riguardo le tempistiche.

Il terzo trimestre, che va da luglio a settembre, potrebbe dunque vedere l'arrivo delle prime schede RTX 5090 e RTX 5080, benché MLID sottolinei come l'ipotesi di una loro disponibilità nel terzo trimestre resti remota, propendendo più per un lancio nel quarto trimestre (ottobre-dicembre). Storicamente, Nvidia ha già effettuato lanci di nuove GPU in questo periodo, come dimostra il caso della RTX 3080 nel settembre 2020, anche se con scorte molto limitate.

È essenziale considerare, come rilevato da una fonte di MLID all'interno di Nvidia, che l'annuncio di un prodotto non si traduce automaticamente in una sua disponibilità immediata sul mercato in grandi quantità. Ciò suggerisce che Nvidia potrebbe proporre un lancio simbolico per la RTX 5090 e la 5080, rendendole ufficialmente disponibili ma con scorte inizialmente limitate.

Benché queste indicazioni non siano ancora state confermate ufficialmente da Nvidia, e alcune anticipazioni di Moore’s Law is Dead in passato non si siano rivelate corrette, le informazioni qui riportate offrono uno sguardo intrigante sul futuro prossimo del mercato delle schede grafiche. Un lancio previsto per giugno al Computex potrebbe dissipare molti dubbi sulle reali specifiche di queste attese GPU gaming, anche se onestamente dubitiamo che le RTX 5000 arriveranno prima dell'autunno.