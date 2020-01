Legion M600 e M300, i nuovi mouse gaming di Lenovo

Al CES 2020 Lenovo ha annunciato oggi due mouse da gioco, il wireless Legion M600 e il Legion M300 RGB cablato che arriveranno nei negozi a giugno. Legion M600 è dotato di un sensore ottico PixArt 3335 che supporta sensibilità fino a 16.000 punti per pollice (DPI) ed è in grado di assicurare una “velocità di reazione fino a 400 pollici al secondo senza interruzioni”, ha dichiarato l’azienda.

Il sensore è associato a una frequenza di polling di 1000 Hz in modo che la periferica wireless possa offrire tracciabilità e latenza paragonabili a quelle delle controparti cablate. Lenovo ha inoltre dotato il Legion M600 di una porta USB-C che “consente fino a 10 ore di durata della batteria con cinque minuti di carica e fino a 200 ore di durata della batteria quando è completamente carico”.

Detto questo, Lenovo ha affermato che il mouse raggiunge tale autonomia… solo con i LED spenti. Questo non è insolito per gli accessori RGB, ma per le persone che non vogliono rinunciare ai LED è da tenere in considerazione. Sono necessarie solo tre ore per una carica completa tramite la porta USB C con ricarica rapida.

Legion M600 presenta un design ambidestro con otto pulsanti divisi tra i lati sinistro e destro che Lenovo ha definito “ultraprecisi” e presentano “microinterruttori validi per una durata di 50 milioni di clic”.

È presente anche il supporto RGB per un massimo di 16 milioni di opzioni di colore, con le luci che illuminano la rotella di scorrimento e il logo (presumibilmente è gestito tramite Lenovo Legion Software).

Legion M300 viene presentato come un’opzione entry-level. Condivide lo stesso design di Legion M600, ma senza molte delle caratteristiche di spicco della sua controparte di fascia alta. È cablato, perde l’illuminazione della rotella di scorrimento e supporta una sensibilità solamente fino a 8.000 DPI. È anche meno durevole poiché Lenovo ha affermato che i suoi switch sono attestati per 10 milioni di click. Queste differenze si riflettono nel prezzo dei mouse: Lenovo Legion M600 sarà in vendita a circa 80 dollari, mentre Legion M300 a circa 30 dollari.