Questo SSD Lexar polverizza i modelli SATA a solo 75€ con il 35% di sconto

Se notate che il vostro SSD SATA impiega troppo tempo per avviare o completare determinate operazioni con le applicazioni più recenti, e se la vostra scheda madre è compatibile con gli SSD più recenti, è il momento ideale per considerare l'acquisto del Lexar NM760. Attualmente, la versione da 1TB è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 75,80€, con uno sconto del 35%.

Lexar NM760, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lexar NM760 è l'unità SSD ideale per gli appassionati di gaming e per chi richiede le più alte prestazioni dai loro sistemi. Offrendo velocità di lettura fino a 5300 MB/s e di scrittura fino a 4500 MB/s, questo SSD garantisce aperture fulminee per tutte le applicazioni. È quindi particolarmente consigliato a chi lavora con file di grandi dimensioni o applicazioni che richiedono tempi di caricamento ridotti, come videogiochi, editing video e grafica 3D.

Grazie poi alla sua compatibilità con la Playstation 5, notebook e PC, il Lexar NM760 è versatile e può soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. Il design a risparmio energetico, supportato da un controller a 12 nm, assicura che l'SSD non influisca negativamente sulla durata della batteria del laptop, cosa essenziale per chi lavora in mobilità.

In aggiunta, per gli utenti che necessitano di prestazioni ottimali sul fronte termico, è possibile aggiungere un dissipatore di calore aggiuntivo. Questo rende il Lexar NM760 ancora più eccellente non solo per i giocatori e i creativi ma anche per chiunque desideri migliorare le prestazioni e l'efficienza del proprio sistema, il tutto a un prezzo accessibile di 75,80€.

Vedi offerta su Amazon