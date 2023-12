LG Gram, IA e schermi OLED arrivano sui laptop ultraleggeri

LG ha annunciato l'arrivo della sua nuova linea di laptop LG Gram e LG Gram Pro in anticipo rispetto al CES 2024.

Questa serie, focalizzata sulla leggerezza e la portabilità, offre opzioni interessanti per chi è alla ricerca di display OLED e prestazioni grafiche migliorate, soprattutto nella serie LG Gram Pro 2024.

La serie LG Gram Pro 2024 comprende il Gram Pro 16 e 17, oltre al LG Gram Pro 2-in-1, che funge da ibrido laptop-tablet con touchscreen, cerniera regolabile e una penna wireless ricaricabile.

Tutti i modelli sono dotati di SSD NVMe PCIe 4.0, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 e webcam FHD con riconoscimento facciale. Offrono la scelta tra processori Intel Core Ultra 5 o Intel Core Ultra 7 per i modelli LG Gram Pro, con l'hardware Intel AI Boost NPU per l'elaborazione locale di compiti di intelligenza artificiale, un elemento caratteristico della serie Pro.

Per quanto riguarda invece la serie standard, LG Gram, sarà disponibile in diverse dimensioni di schermo (14, 15, 16 e 17 pollici) e offrirà processori Intel Core Ultra. Tutti i modelli includeranno fotocamere Full-HD, rendendo i laptop più compatti ideali per le videochiamate improvvisate durante i viaggi di lavoro.

Nonostante le dimensioni più grandi, tutti i modelli della serie Gram rimanrranno estremamente leggeri, con pesi compresi tra 2,42 e 2,98 libbre (si parla di una forbice tra il chilo e il chilo e mezzo).

I due modelli più grandi, inoltre, vanteranno uno schermo da 2.560 × 1.600, ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali e per i lavori di foto e video editing.

Il confronto tra i modelli Pro e quelli standard dell'anno precedente, evidenziò che la principale differenza tra i due modelli risiedeva nelle capacità grafiche piuttosto che nell'aspetto estetico, motivo per il quale LG propose un modello più alla moda, il laptop LG Gram Style che offriva uno chassis catarifrangente capace di cambiare colore a contatto con differenti fonti di luce naturale, e artificiale, e offrire una distinzione stilistica più marcata.

Tra le novità, tutti i nuovi modelli includeranno l'app LG Gram Link, che consente la condivisione di file, trasferimenti di foto e la duplicazione dello schermo tra il laptop e dispositivi Android o iOS. L'app utilizza l'IA per categorizzare le foto e semplificare le ricerche tramite parole chiave.