LG Smart Monitor 32SQ780S | Recensione

Il monitor LG Smart Monitor 32SQ780S da 32 pollici rappresenta una delle migliori scelte nel mercato dei monitor intelligenti, combinando le funzionalità di un tradizionale schermo per PC con quelle di una smart TV. Questo dispositivo è, infatti, progettato per offrire un'esperienza visiva di alta qualità, ideale per professionisti creativi, appassionati di intrattenimento e utenti in cerca di una soluzione all-in-one. Con un design elegante, un'ampia gamma di funzionalità e una qualità dell'immagine eccellente, questo monitor si pone come una scelta versatile e innovativa.

Dopo averlo provato per qualche settimana in tutte le sue funzioni siamo ora pronti per parlarvene in modo approfondito in questa recensione, dove passeremo in rassegna ogni caratteristica.

Design e display

Il monitor presenta un design moderno con cornici sottili, massimizzando l'area di visualizzazione. La sua particolarità è il supporto Ergo Stand di LG, che permette ampie regolazioni in inclinazione, rotazione, altezza e pivot; questa flessibilità garantisce un comfort ergonomico ottimale, sia che lo si utilizzi per lavoro, streaming o navigazione. Inoltre, anziché la classica base, il monitor è agganciabile direttamente alla scrivania tramite un'apposita morsa, permettendo così di occupare meno spazio e di rientrare anche in postazioni più piccole.

Il 32SQ780S è dotato di un pannello IPS da 32 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). La copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3 lo rende adatto per la creazione di contenuti professionali e per esperienze di intrattenimento immersive, mentre l'IPS (In-Plane Switching) offre ampi angoli di visione, assicurando che la qualità dell'immagine rimanga costante indipendentemente dall'angolazione da cui si guarda lo schermo. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi lavora su progetti di design grafico, editing video e fotografia, dove la precisione dei colori è cruciale.

Il monitor supporta anche la tecnologia HDR10, che migliora la gamma dinamica dei contenuti visualizzati, rendendo i colori più vivaci e i dettagli nelle scene scure e luminose più distinti. Questo lo rende ideale per guardare film, giocare a videogiochi e altre attività di intrattenimento. Insomma, la combinazione di risoluzione 4K e HDR10 offre un'esperienza visiva coinvolgente e dettagliata, permettendo di utilizzarlo effettivamente anche per rimpiazzare una smart TV.

Funzionalità smart

Un elemento distintivo del prodotto è, infatti, proprio la sua ampia gamma di funzionalità smart. Grazie al sistema operativo WebOS 22, il monitor supporta app di streaming popolari come Netflix, Disney+, YouTube, Ray Play e molte altre, eliminando la necessità di dispositivi esterni. Inoltre, il monitor è compatibile con Apple AirPlay 2 e Miracast, permettendo lo streaming wireless da vari dispositivi in modo semplice e intuitivo.

Il 32SQ780S-W include anche il supporto per servizi di cloud gaming come GeForce Now e Amazon Luna (ma non Game Pass, che per ora rimane nei monitor Samsung). Questo consente agli utenti di giocare ai loro giochi preferiti direttamente dal monitor senza la necessità di una console o un PC potente. La possibilità di accedere a questi servizi di gaming in cloud aumenta notevolmente la versatilità del monitor, rendendolo una scelta eccellente non solo per l'intrattenimento e la produttività, ma anche per il gaming.

Connettività e porte

Il monitor offre diverse opzioni di connettività, tra cui USB-C con Power Delivery (fino a 65W), HDMI e multiple porte USB-A. La porta USB-C è particolarmente utile per gli utenti di laptop, permettendo una connessione singola per video, trasferimento dati e ricarica. È, quindi, possibile collegare facilmente qualsiasi proprio dispositivo, sfruttando anche l'apposito spazio all'interno del tubo del monitor per nascondere i cavi e facilitare il cable managment e mantenere una postazione più ordinata.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

Il 32SQ780S include anche la connettività Bluetooth, permettendo di collegare periferiche wireless come cuffie o tastiere. Infine, è compatibile con l'app LG ThinQ, che consente il controllo remoto e la personalizzazione delle impostazioni direttamente dallo smartphone, migliorando ulteriormente l'esperienza utente con maggiore flessibilità e comodità.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

La nostra esperienza

La caratteristiche che abbiamo maggiormente apprezzato di questo monitor LG è, senza dubbio, la comodità delle funzionalità smart integrate, eliminando la necessità di dispositivi di streaming aggiuntivi. A prescindere che sia per guardare film o lavorare, il pannello ha dimostrato un'ottima accuratezza dei colori e nitidezza, rendendolo ideale anche per la modifica di foto su programmi di photo editing.

I numerosi preset dello schermo, selezionabili facilmente tramite le impostazioni, lo rendono flessibile a innumerevoli attività, anche se anche chiaramente l'uso si limita al lavoro e l'intrattenimento domestico. Non stiamo, infatti, parlando di un monitor da gaming - né LG lo ha pubblicizzato come tale - giacché il refresh rate di 60Hz e la mancanza di tecnologie di sincronizzazione adattativa come AMD FreeSync non permettono di godere di un'esperienza di gioco di alti livelli, ma per qualche sessione di gaming casual sui servizi in cloud è comunque più che sufficiente.

La possibilità poi di spostarlo in qualsiasi angolazione o altezza lo rende incredibilmente comodo da utilizzare, permettendoci di spostarlo in base alle esigenze e di trasformarlo, al bisogno, in un vero e proprio sostituto per una smart TV con cui guardare film e serie tv.

Anche gli altoparlanti integrati sono buoni, offrendo una potenza complessiva di 10W (5W per canale). Sebbene non possano, chiaramente, competere con un sistema audio dedicato, garantiscono comunque una qualità audio soddisfacente per l'uso quotidiano, come la visione di video su YouTube o l'ascolto di musica in sottofondo. Per un'esperienza audio più coinvolgente, vi consigliamo invece di acquistare una soundbar.

Prezzo

Il prezzo del LG 32SQ780S si aggira (in base alle scontistiche più o meno attive) sui 350,00€, posizionandosi come un prodotto di fascia media nel mercato dei monitor smart. Questo costo è decisamente competitivo considerando le numerose funzionalità smart integrate, la qualità del display 4K e il design ergonomico. Sebbene possa sembrare un investimento rispetto ai monitor tradizionali, le sue capacità multifunzionali e le opzioni di connettività avanzate giustificano il prezzo, rendendolo una scelta attraente per utenti alla ricerca di un dispositivo versatile che combini produttività e intrattenimento.

Tirando le somme

Il LG Smart Monitor 32SQ780S è un display versatile e di alta qualità, che combina le migliori caratteristiche di un monitor ad alta risoluzione e una smart TV. Il design ergonomico, l'accuratezza dei colori e le funzionalità smart lo rendono una scelta eccellente per un'ampia gamma di utenti. Nonostante non sia la scelta ideale per i gamer hardcore, eccelle in quasi tutti gli altri aspetti. La convenienza delle app di streaming integrate, le opzioni di connettività flessibili e il supporto ergonomico ne fanno un prodotto di spicco nella sua categoria, soprattutto considerando il prezzo competitivo.