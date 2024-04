L'IA sta bruciando un sacco di soldi, anche Google ci mette 100 miliardi

Google si prepara a fare una mossa monumentale nel campo dell'intelligenza artificiale, annunciando un investimento di oltre 100 miliardi di dollari. Lo riferisce il CEO di DeepMind, Demis Hassabis: nonostante i dettagli precisi su come verrà speso questo enorme budget non siano stati rivelati, Hassabis ha enfatizzato che l'azienda pianifica di destinare risorse significative al settore dell'IA nei prossimi tempi.

La decisione di Google di investire in modo massiccio nell'IA arriva in un momento in cui l'interesse e la competizione nel settore sono in continua crescita. La tecnologia sta rapidamente entrando a far parte di ogni aspetto della nostra vita, e con questo investimento, Google punta a mantenere e rafforzare la sua posizione di leader nell'ambito.

Hassabis ha sottolineato che la collaborazione con Google è stata fondamentale nel fornire il supporto necessario per sviluppare e implementare soluzioni avanzate.

Uno degli ambiti in cui potrebbe essere indirizzato questo investimento è lo sviluppo di hardware specializzato per l'IA, come le CPU Axion di Google basate sull'architettura Arm. Questi chip sono progettati per offrire performance superiori rispetto alle soluzioni tradizionali, promettendo un aumento fino al 30% delle prestazioni rispetto alle migliori istanze generiche basate su Arm e una maggiore efficienza del 60% rispetto ai processori x86 di Intel e AMD.

Una parte significativa dell'investimento potrebbe essere destinata a DeepMind, l'azienda acquisita da Google nel 2014, che si occupa principalmente del lato software dell'IA. Nonostante alcuni risultati meno impressionanti, come la ricerca sui materiali e i modelli di previsione meteorologica, DeepMind ha ottenuto successi significativi nel campo delle competenze sociali dell'IA, un passo importante verso l'intelligenza artificiale più avanzata.