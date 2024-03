Licenza a vita di Office 2021 a partire da 15€ e Windows 11 a partire da 10€

Cosa accumuna studenti e professionisti? L'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Microsoft Office. Che si tratti di scrivere un saggio in Word, organizzare budget in Excel o gestire la comunicazione con Outlook, queste app sono fondamentali per le attività quotidiane sia in ambito lavorativo che scolastico. La vendita primaverile di GoDeal24 ti permette di ottenere la licenza a vita di Microsoft Office e Windows prezzi vantaggiosi.

Per un periodo limitato, puoi acquistare l'accesso a vita a Microsoft Office Professional 2021 per soli 26,75€ con il codice "GG62". Microsoft Office 2021 include otto app tra cui i celebri Word, Excel e PowerPoint. Anziché pagare mensilmente o annualmente per l'utilizzo, dovrai solo acquistare questa licenza e scaricare la suite sul tuo PC, ed eccola pronta all'uso! Approfitta di questa offerta e goditi l'accesso illimitato alla suite Office per sempre.

Sconto del 62% su Microsoft Office! - Codice Coupon: GG62

Durante la vendita primaverile, su GoDeal24 potrai ottenere Windows 11 Professional per 13,55€ con il codice promozionale "GG50". Questo sistema operativo all'avanguardia vanta un nuovo design elegante e strumenti avanzati per aiutarti a lavorare più velocemente e intelligentemente. Dai progetti creativi al gaming, Windows 11 offre la potenza e la flessibilità di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi. Con un focus sulla produttività, le nuove funzionalità sono facili da utilizzare, migliorando il flusso di lavoro. Che tu sia uno studente, un professionista, un giocatore o un creativo, Windows 11 ha tutto ciò di cui hai bisogno per portare la tua produttività al livello successivo.

Sconto sul sistema operativo Windows - Codice Coupon: GG50

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili!

Altri strumenti per PC al miglior prezzo!

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati arrivano direttamente alla vostra e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% delle recensioni e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com