Lofree Flow è una tastiera meccanica compatta, a basso profilo, ricca di qualità e tutto sommato economica, che dopo una campagna Kickstarter di assoluto successo è ora disponibile tramite Indiegogo. Abbiamo avuto modo di provarla e metterla alla prova per qualche settimana: in questa recensione vi raccontiamo com’è fatta, come va e se dovreste acquistarla.

Caratteristiche e design

Partiamo dalle caratteristiche tecniche: Lofree Flow è una tastiera a basso profilo con PCB hot swap, quindi potete cambiare gli switch semplicemente estraendoli e inserendone di nuovi, senza dover saldare nulla. Ovviamente è compatibile solo con switch low profile e, di fabbrica, è equipaggiata con i nuovi Kailh full POM in due versioni, Ghost (lineari) o Phantom (tattili). Il POM, conosciuto in italiano come acetalica, è un materiale plastico che offre buona rigidità, scorrimento e resistenza all’usura; secondo Lofree è autolubrificante, quindi i tasti scorreranno sempre in maniera fluida, anche dopo molte pressioni.

Il corpo è tutto in alluminio, materiale che offre una bella sensazione di solidità. La tastiera usa un sistema gasket che la fa flettere leggermente quando si scrive e assicura una distribuzione della pressione uniforme, migliorando l’esperienza d’uso. Le tastiere “gasket mount” sono tra le più apprezzate nel mondo delle meccaniche custom, quindi Lofree ha fatto centro.

I keycap sono in PBT con finitura opaca e sono disponibili in due versioni, bianchi o neri. In entrambi i casi la tastiera ha il corpo color alluminio, fatta eccezione per un piccolo inserto sul lato destro color bronzo dov’è presente il logo dell’azienda. Nella parte inferiore, ai lati, sono presenti due piccole strisce con 3 LED RGB ciascuna; non manca la retroilluminazione, bianca, di cui si può regolare l’intensità tramite le shortcut a bordo.

Lofree Flow è compatibile sia con Windows che con Mac, si collega al PC tramite cavo USB tipo C oppure in modalità Bluetooth. La batteria inclusa da 2000mAh offre fino a 40 ore di autonomia e si ricarica in sole 3 ore. È sottilissima e anche il peso è contenuto, quindi potrete portarla sempre con voi e usarla anche in viaggio senza alcuna difficoltà.

Esperienza d’uso

Io mi alterno tra la tastiera del Macbook (una di quelle con switch a farfalla) e una custom 65% con switch Cherry MX Silent Black e dampener in silicone, costruita per fare meno rumore possibile (e non farmi odiare dai colleghi in ufficio). Abituarsi alla Lofree Flow è stato molto più facile del previsto: da subito mi ci sono trovato bene e ho scritto in maniera spedita, con solo qualche piccolo errore nelle prime ore d’uso dovuto ai tasti low profile un po’ troppo vicini tra loro rispetto a quanto sono abituato.

Il feedback tattile e quello sonoro sono soddisfacenti, merito di una costruzione studiata e ben fatta: oltre ai gasket che donano la giusta flessibilità, sotto il PCB è presente una spessa imbottitura in schiuma, mentre tra il PCB e il plate in policarbonato Lofree ha posizionato uno strato di schiuma più sottile e un pad in silicone. Il tutto contribuisce a creare un suono corposo e piacevole da sentire.

le dimensioni compatte (si parla di 316 x 126 x 24,5 mm per 568 grammi) non sono un problema considerando che comunque i tasti hanno la giusta superficie; nel complesso, l’esperienza d’uso è assolutamente positiva. Da segnalare che il layout ANSI, a cui io sono abituato, potrebbe darvi qualche grattacapo se siete abituati a usare tastiere ISO con il tasto Invio grande. Nulla di drammatico, semplicemente vi ritroverete a scrivere “ù” anziché inviare qualcosa: un grande classico quando si passa da un layout all’altro.

Verdetto

Lofree Flow è disponibile a circa 120 dollari su Indiegogo, offre un’ottima qualità costruttiva e un’esperienza di scrittura di livello. Le dimensioni ridotte permettono di infilarla nello zaino e portarla ovunque senza problemi e la connettività Bluetooth la rende compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo. Secondo noi, è un ottimo acquisto per chi scrive tante ore al giorno e cerca una soluzione compatta ma completa e di qualità, che possa essere usata con tanti device diversi e che renda scrivere un vero piacere.